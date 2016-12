Forge of Empires startet Fußballcup

Die EM steht vor der Tür und auch bei Forge of Empires rollt der Ball. InnoGames hat einen Fußballcup im beliebten Spiel gestartet.

InnoGames hat heute den Forge of Empires Fußballcup gestartet. Spieler haben in dem Event die Chance sich mit ihren Nachbarn im Elfmeterschießen zu messen, und dadurch eine Reihe von Belohnungen zu erhalten - unter anderem exklusive Gebäude und Dekorationen. Forge of Empires Game Designer Thi und Kai erklären das Event in einem neuen Video.



Während des Eventzeitraums erhalten die Spieler „Schüsse“, die sich genau wie die Forge Points stündlich erhöhen oder durch die Absolvierung von Quests gesammelt werden können. In dem neuen Minispiel kann zwischen vier verschiedenen Schussarten gewählt werden, die sich in Schwierigkeit und Gewinnwahrscheinlichkeit unterscheiden. Je nach Schwierigkeit des Schusses werden die Spieler mit unterschiedlich vielen „Pokalen“ belohnt. Diese lassen sich dann gegen neue Gebäude, Boni oder Items eintauschen. Zum ersten Mal gibt es Belohnungen die alle sechs Stunden wechseln, so dass Spieler bis zu vier unterschiedliche Belohnungen pro Tag erhalten können. Das Event findet in der gesamten Nachbarschaft eines Spielers statt. Je mehr Nachbarn einen bestimmten Schuss versuchen und scheitern, desto größer wird der Gewinn für denjenigen, der mit diesem Schuss ein Tor erzielt. Daneben wird jede Woche der Spieler in einer Nachbarschaft belohnt, der die meisten Pokale mit einem Schuss gewinnen konnte.

Link: Jetzt Forge of Empires spielen!