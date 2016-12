Shakes and Fidget feiert 7. Geburtstag

Das Browsergame Shakes and Fidget wird 7 Jahre alt und feiert seinen Geburtstag mit den Spielern. Wir haben alle Details!

Das Multiplattform-MMO Shakes & Fidget feiert seinen 7. Geburtstag. Eine gute Gelegenheit, um auf ein aufregendes, verrücktes und erfolgreiches Jahr zurückzublicken - und natürlich um ausgiebig zu feiern! Zum Auftakt der Festlichkeiten wird diesen Freitag die mittlerweile 10. internationale Spielwelt eingeweiht. Am Samstag und Sonntag können sich RPG-Fans dann auf viele Events einstellen.



Seit der Veröffentlichung im Jahr 2009 hat sich Shakes & Fidget technisch und grafisch kontinuierlich weiterentwickelt und wurde fortlaufend um neue Inhalte ergänzt. Aus einem Browser-MMO wurde ein Multiplattform-Spiel, das inzwischen für PC, auf iOS und Android sowie auf Steam spielbar ist. Dabei hat es Entwickler Playa Games stets geschafft, den selbstironischen Blick auf Fantasy- und Rollenspiel-Stereotype beizubehalten.



Allein seit dem letzten Geburtstag konnten sich Spieler über zahlreiche neue Updates und Features freuen: Bei einer Generalüberholung hat das MMO einen komplett neuen Anstrich bekommen, außerdem wurde der Client gänzlich neu programmiert. Auf den internationalen Spielwelten können Helden aus aller Welt ihr Kampfgeschick messen und mit dem Festungs-Update wurde das Online-RPG um einen Strategieteil ergänzt. Mit dem Kontinent Osteros stehen nunmehr 14 Dungeons zum Erkunden bereit, im Kampf gegen dunkle Mächte werden die Helden zudem von putzigen Pets begleitet. Außerdem können sich PC-Spieler seit Anfang des Jahres bequem über Steam in die Abenteuer stürzen.



Seit der Einführung der internationalen Spielwelten können Shakes-und-Fidget-Spieler aus aller Welt gemeinsam zocken, Gilden gründen und sich im Kampf messen. Die länderübergreifenden Welten sind so beliebt, dass pünktlich zum 7. Geburtstag die bereits 10. internationale Spielwelt eröffnet wird. Die feierliche Einweihung findet diesen Freitag um 16 Uhr unter http://w10.sfgame.net/ statt.

Link: Jetzt Shakes and Fidget spielen!