Big Bang Empire für Toleranz und Gleichberechtigung

Das Free2Play Browserspiel Big Bang Empire feiert den Christopher Street Day. Wir haben alle Informationen für euch!

Jährlich werden weltweit Gay Pride Events für mehr Toleranz und Gleichberechtigung zelebriert – so auch in dem kostenlosen Browsergame Big Bang Empire. Ab sofort und bis einschließlich 26. Juni fliegen innerhalb der großen Gay-Pride Parade in Tellville die Fetzen. Den Spielern stehen neben einem überarbeiteten Filmset vier passende Gegenstände zur Verfügung. Obendrauf kommen bei dieser Gelegenheit zusätzlich fünf weitere LGBT-Items ins Spiel, die auch nach Ende des Specials dauerhaft erhältlich sein werden! Das letzte Update stand ebenfalls ganz im Zeichen der Gleichberechtigung und somit gesellen sich bereits jetzt sexy Webcam-Jungs und scharfäugige Kamerafrauen in die Studios. Neue, farbenfrohe Filmcover und erotische Nebendarsteller sind bereits verfügbar. Mit den neuen Profil-Optionen können Spieler nun stolz ihre sexuelle Orientierung zeigen.



Die neue Option „Sexualität“ innerhalb der Avatarfoto-Einstellung bietet Stars und Sternchen aus der Erotik-Branche ab sofort die Möglichkeit, die eigene sexuelle Orientierung auszuwählen und somit für andere Spieler in Big Bang Empire sichtbar zu machen. Aber nicht nur das – auch Hintergründe, Rahmen und Dekorationen der sexy Filmcover können nun bunter und schriller gestaltet werden. Auch Mitglieder- sowie Ranglisten bieten jetzt die Sichtbarkeit der sexuellen Orientierung anderer Spieler, sofern dies gewünscht ist.



Die große Christopher Street Day Parade sorgt die Tage für ausgelassene Stimmung in Big Bang Empire. Nun liegt es jedoch an den Spielern, in wieweit die kunterbunte Convention ein Erfolg wird. So muss der Paradewagen aufgepeppt, Kondome in der Masse verteilt und für mächtig Stimmung gesorgt werden. Für harte Arbeit werden knallbunte Belohnungen an die Erotikstars ausgeschüttet.



Zudem ist während der kompletten Event-Zeit ein Regenbogen-Itemset mit bunter Perücke, sexy Dessous, sowie thematisch passenden Accessoires zu ergattern, mit denen Stars und Sternchen perfekt für die Party ausgerüstet sind.



Darüber hinaus werden fünf neue Items in das Spiel implementiert, welche dauerhaft, auch nach Ende des Christopher Street Days, im Spiel zur Verfügung stehen werden. Dazu gehören unter anderem Regenbogenbrillen, ein glitzerndes Oberkörpergeschirr, funkelnde Hotpants - oder etwas Klebeband.



Gleiches Recht für Alle! Zu den bisher stets weiblichen Webcam-Girls gesellen sich nun auch sexy Jungs in die Auswahl, hinter der Kamera finden sich nun auch weibliche Regisseure. Die Filmcrew-NPCs können über den Button "Studio anpassen" rechts unterhalb der Studio Info ausgewählt werden. Während des Christopher Street Days ist das neu entworfene Film-Set Joypark der angesagte Treffpunkt.

