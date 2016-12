RuneScape-Spieler bekommen Millionen neuer Inseln zum Erforschen

Die Entwickler von Runescape haben ein umfangreiches neues Update veröffentlicht und ermöglichen es nun den Spielern Millionen neuer Inseln zu Erforschen.

Die Entscheidungsmacht, die den Spielern bei RuneScape gegeben wird, wenn es um elementare Inhalte für die Zukunft des Spiels geht, hat zur Veröffentlichung eines komplett neuen Kontinents geführt – die östlichen Lande! Die exotischen Inseln formen einen riesigen Archipel und befinden sich in noch unerforschten Gewässern. Spieler können sich die Schätze der östlichen Lande schon jetzt auf https://www.youtube.com/watch?v=oNJVpd4CUS8&feature=youtu.be in einem Trailer ansehen, der seine Premiere auf der gamescom hatte.



In diesem tollen neuen Land setzen die Spieler die Segel in ein unerforschtes Gebiet, in dem Millionen von zufallsgenerierten Inseln einen von Polynesien inspirierten Archipel bilden. Abenteuerliche Spieler können sich außerdem ihre eigene Insel holen – solange die trügerische See sich ihr Leben nicht zuerst holt.



Die Veröffentlichung der östlichen Lande war eine Schlüsselentscheidung für das Spiel, für die 100.000 RuneScape-Spieler gestimmt hatten. Jedes Jahr erhalten die Spieler von RuneScape die Macht zu entscheiden, welche Inhalte umgesetzt und im Spiel veröffentlicht werden sollen. Die Entscheidungen der Spielergemeinschaft können dazu führen, dass Charaktere sterben oder ganze Landschaften umgeformt werden, während die Spieler die Zukunft von RuneScape nach ihrem Willen gestalten.



„Die abenteuerliche Welt von RuneScape kommt nie zum Stillstand. Auch nach 15 Jahren bietet RuneScape dank unserer tollen Community, der wir die Macht geben, über wichtige Inhalte zu entscheiden, kontinuierlich spannende Inhalte“, so David Osborne, der leitende Designer von RuneScape.



„Dieses Jahr haben die Spieler unser größtes Update bestimmt. Es war der erste Schritt für einen komplett neuen Kontinent – die von Polynesien inspirierten östlichen Lande. Die Veröffentlichung ist ein neues Kapitel in der epischen Geschichte von RuneScape und ohne die Unterstützung, das Feedback und die Begeisterung der Spieler wären wir nie so weit gekommen.“



Walschlund, Waiko und Aminishi, die ersten Inseln des westlichsten Gebiets dieses neuen Kontinents, könnt ihr schon jetzt entdecken. Auf diesen Inseln haben die Einheimischen noch nie von den Abenteuern des Spielers gehört, weswegen alle Spieler dort wieder von vorne anfangen müssen, um Ruf und Reichtum zu erlangen – selbst bei Veteranenspielern und neuen Spielern besteht also Chancengleichheit! Im Laufe der Zeit werden dann immer mehr Inseln des Archipels der östlichen Lande veröffentlicht, die ihr entdecken und erkunden könnt.

