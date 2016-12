Days of Evil: Weltboss-Update

Das Browsergame Days of Evil hat ein neues Update erhalten. Wir haben alle Details für euch!

jetzt ist es soweit und die Bedrohung aus den Schatten zeigt endlich ihr wahres Gesicht! Um diese Gefahr abwenden zu können, müssen sämtliche Spieler eines Servers zusammenarbeiten, da ansonsten die Chancen gegen Null tendieren.



Aber dies ist nicht der einzige Inhalt dieses Updates. Aus diesem Grund findet Ihr hier eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Features:



Weltboss



Diese Art von Event erstreckt sich über insgesamt 4 Phasen, die nacheinander ablaufen. Am Ende erwartet Euch ein Händler, bei dem ihr nur dort erhältliche neue Ausrüstungsgegenstände und epische Einheiten erwerben könnt.



Während der Phasen II und III erhaltet ihr Ruhmespunkte. Die Anzahl der Ruhmespunkte, die ihr erhaltet, richtet sich nach Eurem Einsatz während des Events. Für die Ruhmespunkte könnt ihr dann beim oben genannten Händler einkaufen.



Da es zukünftig weitere Welt-Events gibt, habt ihr auch die Möglichkeit, Euch die Ruhmespunkte für ein anderes Event aufzusparen. Sie verfallen also nicht.



Auch gibt es bei den Ranglisten nun eine Ruhmesrangliste. Dort werden allerdings Eure gesamten erhaltenen Ruhmespunkte angezeigt, welche ihr bei Welt-Events erhalten habt. Hier werden somit also nicht Ruhmespunkte abgezogen, wenn ihr bei dem Händler einkauft habt, damit die Rangliste nicht verwässert wird.



Einsteigerfreundlichkeit



Aktionswochen



In regelmäßigen Abständen werden wir Aktionswochen veranstalten, bei denen es entweder



- 30% mehr Gold und doppelte XP in normalen Dungeons für 1 Woche



oder



- 50% mehr Gold und erhöhte Chance auf Leibeigene bei Beutezügen für 1 Woche



gibt.



Loot



In den normalen Dungeons D1-D10 findet man nun deutlich bessere Gegenstände als bisher. Grund hierfür ist, dass zwischen den normalen und den ersten heroischen Dungeons bisher eine zu große Lücke bzgl. Des Schwierigkeitsgrades herrschte.



Forschung



Die Forschungszeiten bei der ATK- und DEF-Forschung sowie bei der Holz-, Stein- und Wasser-Produktion wurden verkürzt. Die Forschungszeit bei der Produktionsgeschwindigkeit wurde ebenfalls verkürzt.



Diverses



- Im Shop wurde der Goldpreis für 1 Seelen auf 90.000 Gold angepasst.

- Die Formel für die Festungskämpfe wurde überarbeitet.

- Beim Seevolk gibt es neben 1 neuen epischen Einheit auch noch 4 neue Ausrüstungsgegenstände zu gewinnen. Diese neuen Hauptgewinne sind sehr selten.

Link: Jetzt Days of Evil spielen!