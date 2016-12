GSN schickt Wheel of Fortune-Slots an den Start

GSN hat mit Wheel of Fortune: The Ultimate Collection einen neuen Casual-Slot-Titel für mobile Endgeräte veröffentlicht und konkurriert hierbei direkt mit etablierten Anbietern.

Der Markt rund um Social Casino Games konnte in den vergangenen Jahren enorme Wachstumsraten verbuchen und so ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Spiele-Firmen diesen Markt für sich entdecken. Erst vor wenigen Monaten wurde der Marktführer Playtika, welcher Slot-Apps wie Slotomania und House of Fun im Portfolio hat, für 4,4 Milliarden US-Dollar verkauft. Erworben hat das Unternehmen ein Konsortium aus verschiedenen Firmen. Mit dabei ist unter anderem auch Yunfeng Capital, welches vom Alibaba-Vorsitzenden Jack Ma gegründet wurde. Playtika verzeichnet, laut einer vom Unternehmen veröffentlichten Pressemitteilung, über 6 Millionen täglich aktive Nutzer und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter.Aber nicht nur Firmen wie Playtika machen etablierten Online-Casinos wie 888Casino, All Slots Casino und Novomatic Konkurrenz. Auch der Social Games-Entwickler Zynga, welcher mit Spielen wie FarmVille und Mafia Wars in der Vergangenheit große Erfolge verzeichnete, hat den Markt bereits für sich entdeckt und betreibt mit Hit it Rich Casino eines der erfolgreichsten Social Casinos.Auch GSN Games ist bereits im Markt aktiv und konnte sich nun die Rechte an einer bekannten Game-Show aus den USA sichern und in Kooperation mit dieser die Anwendung Wheel of Fortune Slots: The Ultimate Collection an den Start schicken. Aktuell steht das Spiel jedoch nur für Android-Geräte zum kostenlosen Download über den Google Play Store zur Verfügung.GSN betreibt unter anderem auch die Social Casinos Buffalo Slots, GSN ChaChingo Bingo und GSN Casino. Bei Social Casinos handelt es sich um Casinos, bei welchen Nutzer mit virtueller Währung spielen. Dies bedeutet, dass sie kein echtes Geld gewinnen oder verlieren können. Wer jedoch länger spielen möchte, der kann sich auch für echtes Geld Spiel-Chips kaufen. Das Konzept von Social Casino Games ähnelt hierbei dem Free-2-Play-Ansatz, welcher einst durch Browsergames an großer Beliebtheit gewann.Einen interessanten Ansatz gibt es zudem auch noch bei Wheel of Fortune Slots: The Ultimate Collection. Nutzer der App haben beim Spielen die Möglichkeit Gutscheinkarten mit kleinen Werten wie 5-10 US-Dollar zu gewinnen. Aber auch Geldpreise von bis zu 100.000 US-Dollar sollen möglich sein.