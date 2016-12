League of Legends: Die Neuigkeiten

Das Spiel League of Legends erfreut sich auch weiterhin an einer großen Beliebtheit. Wie die Entwickler nun bekannt gegeben haben, erhält das Spiel einen neuen Client. Wir haben alle Informationen für euch.

Leauge of Legends wird nun auch endlich einen rundum erneuerten Client sowie einen Haufen interaktiver Features präsentieren, die es den Spielern erlauben sollen eigene Klubs und Partys zu organisieren. Schon länger zirkulierten ja Gerüchte, dass Riot Games einen neuen Client herausbringen würde, um darauf auch die in Entwicklung befindlichen neuen Spiele anzubieten. Denn neben dem wohl bekanntesten und erfolgreichsten Game von Riot Games, League of Legends, sollen in den nächsten Jahren noch weitere folgen, die dann alle auf derselben Plattform laufen werden.Die Gamer werden dadurch die Möglichkeit haben sich via eigener Chat-Kanäle und Klubs auszutauschen, auch wenn sie gerade unterschiedliche Games spielen. Dadurch werden diese dann mit Sicherheit noch interaktiver.Grundsätzlich können Gamer so vielen Klubs beitreten, wie sie wünschen. Voraussetzung dabei ist aber natürlich immer, dass ihnen auch von der Leitung Einlass gewährt wird. Denn der Zutritt zu den einzelnen Klubs und Partys kann nur von den Leitern und Freunden selber bestimmt werden.Einmal drinnen kann man dann mit dem eigenen Chat-Programm Spiele und Turniere einfach und unkompliziert mit nur wenigen Clicks organisieren.Spieler können aber nicht nur mit einem Click eingeladen werden, bei Fehlverhalten können die Klub-Leiter jemanden auch genauso einfach und schnell wieder ausladen. Damit bleibt also gewährleistet, dass nur solche Gamer teilnehmen, die auch positiv zum Spielerlebnis beitragen wollen bzw. können.Neben dem Client soll auch bald eine neue App für das Handy auf den Markt kommen, mit deren Hilfe einem dann, egal auf welchem Gerät oder Apparat, niemals der Trash-Talk der eigenen Freunde oder eine Einladung zu einem spannenden Turnier entgehen wird.Dies sind aber noch lange nicht alle neuen Features, die sich die Entwickler von Riot Games ausgedacht haben.Ab der Saison 2017 sollen dann auch die lang ersehnten Wiederholungen möglich sein. Damit können dann die gesamten Partien nochmals angeschaut, Fehler analysiert oder einfach nur die Highlights ins Internet hochgeladen werden.Eine weitere Neuerung wird auch ein eigener Übungsmodus sein. Dieser wird es den Spielern erlauben die überarbeiteten Eigenschaften der Assasins außerhalb der Matches zu perfektionieren.Thema Eigenschaften und Features: die Stärken und Schwächen der einzelnen Charaktere werden ebenfalls überarbeitet. Jeder von ihnen soll sich dann noch einzigartiger anfühlen und sich von den übrigen Assasins deutlich unterscheiden. Ob Karthus, Rengar oder Katarina; sie alle bekommen kleinere oder größere Anpassungen verpasst, mit dem Ziel, das Spiel noch spannender und attraktiver zu machen.Attraktiv ist sicherlich auch ein Stichwort, welches die Entwickler von Riot Games für League of Legends verwenden würden. Denn die Markterwartungen gehen von gigantischen Einnahmen in der Höhe von $1.8 Milliarden Euro im laufenden Jahr für die Jungs aus West Los Angeles aus. Zudem ist League of Legends in der Zwischenzeit auch bei E-Sports Wetten das beliebteste Game mit einem Marktanteil von knapp 70% aller Wetteinsätze . Wahrhaftig schwindelerregende Ziffern, von denen die Konkurrenz im Moment nur träumen kann.