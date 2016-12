Neuer eSports Online Shop unter flakmonkey.com gestartet

Mit flakmonkey.com ist ein neuer Online Shop für Produkte aus dem Bereich eSports and Professional Gaming an den Start gegangen. Neben hochwertiger Gaming Hardware soll es in der Zukunft auch weitere hochwertige Artikel wie beispielsweise Gaming Chairs (Stühle) und Merchandising Artikel bekannter Pro-Gaming Teams mit in das Sortiment aufgenommen werden.