Neus Social-Casino in Zusammenarbeit mit Prairie Island Indian Community und Greentube

Social Casinos werden immer beliebter, so entdecken auch immer mehr etablierte Casinos diese neue Plattform für sich. Nun wurde bekannt, dass das Treasure Island Resort und Casino in Zusammenarbeit mit Greentube ein neues Social-Casino Anfang 2017 auf den Markt bringen will.