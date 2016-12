Tasty Tale: Weihnachtliches Update

Das Free2Play Mobile-Game verzaubert mit einem exklusiven Restaurant inklusive Special Guest. Wir haben alle Informationen zum neuen Tasty Tale-Update.

Weihnachtszeit ist Schlemmerzeit! In dem kostenlosen Mobile-Game Tasty Tale des Spiele-Publishers European Games Group sowie dem Entwicklerteam von Sublinet werden 365 Tage im Jahr nach dem 3-Gewinnt-Prinzip schmackhafte Speisen zubereitet. Ab sofort dürfen sich Feinschmecker an ausgewählten Kreationen in dem temporären Weihnachtsrestaurant austoben. Den ganzen Dezember über brilliert das Spiel zudem mit einer wunderschönen Weihnachts-Map sowie dem neu eingeführten Sammel-Feature inklusive möglichen Belohnungen. Als Highlight besucht Santa Claus die Gourmets persönlich in den Restaurants – er lässt es sich nicht nehmen, die kreierten Leckereien selbst zu kosten.



Das Warten hat ein Ende, denn das Weihnachtsrestaurant ist wiedereröffnet! Duftendes Weihnachtsgebäck, Zimt-, Anis- und Kardamom-Gerüche sowie herrlich leckere Weihnachtsrezepte. Die Adventszeit hat bereits begonnen und in dem liebevoll dekorierten Restaurant warten köstliche weihnachtliche Rezepte. Feinschmecker dürfen nun die Kochlöffel und Schneebesen schwingen und die vorgegebenen Gerichte zubereiten, um diese im Anschluss den Gästen zu servieren. Auch Santa Claus lässt es sich nicht nehmen und wartet in dem Restaurant darauf, von den Gourmets bekocht zu werden.



Das kürzlich neu eingeführte Sammel-Feature steht Spielern zu besonderen Anlässen bereit und bietet neben Spielspaß auch hilfreiche Belohnungen. Aktuell heißt es für die Gourmets, Ausschau auf fliegende Geschenkboxen zu halten. Diese gilt es in den verschiedenen Restaurants zu finden und zu sammeln. Ist die vorgegebene Anzahl erreicht winken hilfreiche Belohnungen, welche angehende Sterneköche im Spiel einsetzen können.

Link: Weitere Informationen über European Games Group