Gewinne im gamigo-Adventskalender!

Gamigo hat einen Adventskalender für seine Spieler an den Start geschickt. Mit dabei sind zahlreiche tolle Preise. Wir haben alle Informationen für euch!

Der Nikolaus, Santa Claus und Knecht Ruprecht versuchen es: die Weihnachtszeit mit Säcken voller Geschenke versüßen. Weil aber nur zweimal im Dezember Präsente bekommen niemandem wirklich reicht, hat gamigo alle verfügbaren Weihnachtswichtel in Bewegung gesetzt und präsentiert: den offiziellen gamigo-Adventskalender!



Hinter 24 prallgefüllten Kalendertürchen erwarten die Spieler von heute an jeden Tag wundervolle Überraschungen und famose Preise. Als besonderes Extra gibt es außerdem in Kooperation mit ROCCAT exklusive Gaming-Kopfhörer, -Tastaturen, -Mäuse und -Mousepads zu gewinnen!



Erfahrungspunkte oder spezielle Sales: Großzügige Belohnungen und einzigartige Aktionen stehen in den weihnachtlichen Wettbewerben und Events bereit, mit dabei sind die Top-Spiele Aura Kingdom, Fiesta Online, Echo of Soul, Dragon’s Prophet, Kings and Legends, Twin Saga, Loong: Dragonblood, War2Glory, Taern, Wickie Online sowie viele weitere Games von gamigo. In Suchbildern und kniffligen Kreuzworträtseln oder während des Schrottwichtelns müssen die Spieler ihr Geschick unter Beweis stellen, um die unzähligen Goodies abzustauben.



Und so funktioniert’s: Bis zum Heiligen Abend wird in der News-Sektion des gamigo-Portals – jeden Tag um die Mittagszeit – ein Türchen des gamigo-Adventskalenders geöffnet, die erste Überraschung ist hier bereits zu finden. Regelmäßiges Vorbeischauen ist allen ans Herz gelegt, da viele der Aktionen und Events nur 24 Stunden zur Verfügung stehen werden.



Wer sich also bereits vor den Feiertagen reich beschenken will, wird die Adventszeit bei gamigo in vollen (Polarexpress-) Zügen genießen!

