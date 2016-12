Big Bang Empire: Himmlische Specials zur Weihnachtszeit

Der Free2Play Browserhit Big Bang Empire glänzt mit heißen Aktionen. Wir haben alle Informationen für euch!

Süßer die Glocken nie klingen! Um Spieler des beliebten Free2Play Browsergames Big Bang Empire in vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen, stehen in dem Erotik-Hit den kompletten Dezember über heiße Specials bereit. Neben festlichen Weihnachts-Missionen und einer erotischen Convention dürfen sich angehende Erotik-Stars auf 26 sexy Gegenstände für den eigenen Charakter freuen. Obendrauf warten vom 01. bis einschließlich 07. Dezember tolle Belohnungen beim großen Weihnachts-Sammelevent, sowie ein festliches Filmset auf die Spieler. Als Höhepunkt erwartet die Stars und Sternchen in dem offiziellen Big Bang Empire Forum ein Adventskalender mit 24 Überraschungen.



Heiße Missionen und unzensierte Convention

Das kleine Städtchen Tellville bereitet sich derzeit auf die besinnliche Zeit vor und bietet den Stars und Sternchen abwechslungsreiche Missionen - so gilt es beispielsweise herauszufinden, wie aphrodisierend das Gewürz Ginseng wirklich ist. Auch die Stripperin Eve bittet um Hilfe, damit die abendliche Themenshow nicht zum Desaster wird.



„Weihnachten und Erotik gehören einfach zusammen“, so Nick Banger, Veranstalter und Unternehmer der Convention „XXX-Mas unzensiert“ in Big Bang Empire. Kein Geringerer als er ist derzeit auf der Suche nach Jungs und Mädels für ein paar Shows, damit die Einwohner von Tellville so richtig heiß auf Weihnachten werden. Auf die Spieler warten wertvolle Belohnungen im Spiel.



Ab in die scharfen Fummel und auf an das neue weihnachtliche Filmset!

Top-Erotik-Produzenten laden zum alljährlichen Branchenball. Um dem Dresscode gerecht zu werden, dürfen sich Spieler nun auf 26 sexy Gegenstände freuen, welche unter anderem in den Missionen erhascht werden oder aber im Sex Shop bereitstehen. Ob ein Knappes Festtagsoberteil, ein Satinbody der heißen Überraschung oder eine Enganliegende Festtagsshorts – dieses Jahr bleiben keinerlei Wünsche offen. Zudem stehen passende Gadgets und Wurfwaffen bereit.



Der Adventskalender - 24 Überraschungen für alle Erotikstars!

Ab sofort warten 24 Türchen auf die angehenden Erotikstars. Ab dem 01. Dezember öffnet sich jeden Tag eine weitere Türe mit jeweils unterschiedlichen Überraschungen.

