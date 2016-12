Merkur: Große Auswahl und innovative Spiele

Als etabliertes Unternehmen im Glücksspielgeschäft bringt Merkur jetzt auch top online Slots auf den Markt – sogar kostenloses spielen ist möglich.

Diamonds and Fruits:

Magic Mirror:

Fruitinator:

Gold of Persia:

World of Wizard:

Jeder erfahrene Zocker kennt diesen deutschen Spielautomaten Entwickler. Merkur ist ein renommierter Hersteller verschiedenster online Automatenspiele und kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Das Unternehmen ist Teil der Gauselmann Gruppe, welche bereits im Jahr 1957 gegründet wurde, und ist besonders im deutschsprachigen Raum beliebt. Immer wieder wartet Merkur mit tollen Innovationen auf und sorgt dafür, dass bei allem Spielautomaten Spaß und Spannung nicht zu kurz kommen. Der Hersteller Merkur kommt ursprünglich aus der Industrie der landbasierten Spielhallen und Casinos. Dennoch gibt es inzwischen eine ganze Bandbreite an Spielen online. Dabei kann man Merkur Automaten online kostenlos spielen oder sich für den Echtgeldmodus entscheiden und somit bares Geld gewinnen, beides ist problemlos möglich. Auch in vielen online Casinos sind Merkur Spiele inzwischen anzutreffen. Die Qualität ist in der Regel ausgezeichnet, so dass es sich auf jeden Fall lohnt Merkur Spiele online kostenlos zu testen.Um für jede Art an Spieler das richtige Umfeld zu bieten gibt es von Merkur nicht nur verschiedene Arten an Slots, welche unten genauer erläutert werden, sondern auch verschiedene Plattformen von denen aus man auf die Spiele, gratis oder nicht, zugreifen kann. Zum einen können hier die beliebtesten Automaten dieses Herstellers direkt mit nur einem Klick aufgerufen werden. Und das Beste ist, dass man hier all diese Merkur Spielautomaten online kostenlos spielen kann. Doch es gibt auch eine weitere Möglichkeit um gratis an diese tollen Spielautomaten heran zu kommen: Einfach Freidrehungen verschiedener online Anbieter nutzen. So kann man sich kostenlos einen Einblick in den Spielverlauf, die Grafik, den Sound und die generelle Atmosphäre des Slots verschaffen. Auch online Casinos bieten inzwischen die verschiedenen Maschinen von Merkur an. In der Regel gibt es auch auf diesen Seiten die Möglichkeit kostenlos zu testen. Will man dann im Spiel um echtes Geld aufs Ganze gehen lohnt es sich nach einem Casino mit lukrativem Einzahlungsbonus Ausschau zu halten. Diese Flexibilität in der Wahl der Plattform ermöglicht es individuell die richtige Umgebung für den perfekten Spielgenuss zu finden.Die Entspannung ist dann direkt im Spiel zu finden. Viele Automaten von Merkur basieren auf klassischen Fruchtmaschinen und sind übersichtlich gehalten. So kann man ganz ohne komplexe Regeln und verwirrende Strategien das online Glückspiel genießen. Dennoch kommt dank der großen Auswahl keine Langeweile auf. Ein guter Tipp ist es immer sich zuerst im kostenlosen Modus mit dem Ablauf eines Slots vertraut zu machen bevor man sich dann im Spiel um echtes Geld ans Risiko wagt.Wie bereits erwähnt gibt es inzwischen eine ganze Bandbreite an verschiedenen Spielautomaten, die von Merkur produziert wurden. Die Themen variieren dabei vom klassischen Fruchtthema (Fruitinator ist hier ein Muss!) bis hin zu modernen Slots mit Magie und Zauberer, wie beispielsweise World of Wizard. Diese verschiedenen Themen werden dann in dem jeweils passenden Slot-Typ umgesetzt. So basieren die meisten Fruchtautomaten natürlich auf dem klassischen Thema der Früchte, während Video Slots oftmals tiefer gehende Geschichten erzählen. Egal ob man dabei auf Goldsuche geht (Gold of Persia) oder sich einfach mal entspannt verzaubern lässt (Magic Mirror), die Spannung ist bei diesen Spielautomaten garantiert.Die folgenden 5 Automatenspiele sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen:Diamanten und Früchte – eine klassische Kombination, die schon seit Jahren in verschiedensten Geldspielautomaten für Freude sorgt. So auch in diesem 3 Rollen Spiel von Merkur, das durch einfachen Aufbau und gelungene Grafik besticht.Dieser Video Slot bietet auf 5 Rollen ganze 10 Gewinnlinien und dadurch jede Menge Gewinnchancen. Die Regeln sind übersichtlich gehalten und sorgen so dafür, dass man sich hier ganz entspannt verzaubern lassen kann.Dieser klassische Spielautomat ist einer der bekanntesten von Merkur und inzwischen ein echter Klassiker. Auf 5 Rollen gibt es 5 Gewinnlinien und eine perfekte Casino Atmosphäre. Dieser Slot ist ideal für alle die gerne ab und zu in Erinnerung an die guten alten Spielhallen schwelgen.Mit dieser Maschine kann sich der Spieler auf die Suche nach dem großen Goldschatz von Persien machen. Eine tolle Umsetzung des Themas mit gelungener Grafik und passendem Sound warten hier. Auch so einige spezielle Effekte sind vorhanden und sorgen für das gewisse Extra an Spannung.Willkommen in der magischen Welt der Zauberer heißt es in diesem Slot. Ein Video Spielautomat der wirklich keine Wünsche offen lässt. Ein magisches Thema, eine gelungene Umsetzung und lukrative Gewinnchancen – hier ist an alles gedacht.Merkur hat es als Quereinsteiger ins online Geschäft geschafft sich als wahre Größe zu etablieren. Bedenkt man die große Konkurrenz am Markt, so zeichnet diese Tatsache alleine schon ein wahrlich gutes Bild von diesem Entwickler. Einer der wichtigsten Faktoren ist wohl Paul Gauselmann, der Gründer, selbst. Zahlreiche Auszeichnungen und Preise konnte er bereits einheimsen. Stetig zeigt er mit neuen Innovationen, dass ein gutes Unternehmen mit der Zeit gehen muss. Inzwischen hat die Gauselmann Group über 8000 Mitarbeiter und hat unter dem Entwickler Merkur mehr als 150 online Spielmaschinen auf den Markt gebracht. Die Seriosität des Unternehmens stand von Anfang an ganz oben auf der Prioritätenliste und hat sich bis heute gehalten.Auch in Sachen Transparenz ist Merkur vorne mit dabei. Alle relevanten Informationen sind einfach und frei zugänglich. Ein weiterer Faktor, der fairen Spielgenuss für den Zocker garantiert. Dabei ist es egal auf welcher Plattform man die Spiele spielt, egal ob man also in einem Merkur online Casino kostenlos oder im Echtgeldmodus spielt, oder ob man individuelle Gaming Seiten im Internet benutzt, die relevanten Charakteristika der Spielautomaten bleiben gleich. Bei allen Slots können die Auszahlungsraten nachgelesen werden, so dass man genau weiß welche Gewinnchancen auf einen zukommen.Die über 150 verschiedenen Automaten von Merkur weisen vor allem eine große Diversität auf und decken verschiedenste Stile, Themen und Arten an Spielen ab. Am besten ist es also wenn man sich erstmal die beliebtesten Spielautomaten des persönlichen bevorzugten Slot-Typs kostenlos ansieht um sich so ein Bild vom Ablauf zu verschaffen. Hat man dann den richtigen Automaten gefunden kann man im Echtgeldmodus loslegen, noch mehr Spannung genießen und jede Menge bares Geld gewinnen.