Book of Ra – Der Klassiker von Novoline

Book of Ra zählt zu den bekanntesten Slot-Titeln von Novoline. In diesem Artikel erklären wir, wie das Konzept von diesem Slot-Game funktioniert.

Eigentlich bedarf es keine Artikel über Book of Ra, einem der Onlinecasino Klassiker aus dem Hause Novoline, mehr. Schließlich ist der Slot bei dem man als Forscher im alten Ägypten zwischen Skarabäus, Sarkophagen und goldenen Statuen auf die Suche nach dem Buch des Sonnenkönigs Ra schon seit seinem Erscheinen im Jahr 2008 eines der beliebtesten Automatenspiele auf dem Markt. Dass wir dies jedoch dennoch tun liegt daran, dass der Spielautomat nicht nur bei alten Hasen ein Renner ist, sondern auch der ideale Slot für Casinoneulinge, die einfach mal an einem Slotautomaten ihr Glück versuchen wollen. Diese können Book of Ra online spielen – kostenlos – ohne Anmeldung – ohne Download. Was sie im Reich der Pharaonen erwartet haben wir hier kurz für sie Zusammengestellt.Wer Book of Ra kostenlos ohne Download ohne Anmeldung deutsch spielen will kann dies in vielen Online Casinos machen. Dabei ist es egal ob man am PC oder Laptop sitzt oder von unterwegs auf seinem Gadget oder Smartphone spielen will. Der Slot läuft auf beiden absolut rund und ruckelfrei. Was Anderes sollte man von einer renommierten Entwicklerstube wie Novoline auch nicht erwarten.Bookofra ist ein Slot der über fünf Walzen verfügt. Diese zeigen die Symbole in drei Ebenen an. Er besitzt neun Gewinnlinien und ist somit relativ überschaubar.Zu Beginn jeder Spielrunde kann man festlegen wie viele dieser Gewinnlinien man spielen möchte. Natürlich hat man die höchsten Gewinnchancen, wenn man stets alle neun Linien spielt. Es gibt jedoch auch Spieler welche Statistiken führen und somit denken zu wissen mit welcher Anzahl von Linien man bessere Gewinnchancen hat. Hierbei ist aber wirklich der „Wunsch der Vater des Gedankens“, denn moderne Spielautomaten arbeiten mit einem ausgeklügelten Zufallsgenerator der solchen Theorien einen Strich durch die Rechnung macht.Als zweiter Schritt legt man fest welchen Einsatz man je Gewinnlinie setzen möchte. Dieser variiert von einem minimalen Einsatz von 5 Cent bis zu 5 Euro je Gewinnlinie. Dies bedeutet, dass der minimale Einsatz je Spin zwischen 45 Cent und 45 Euro liegt. Letzteres ist für alle interessant, die nach dem maximalen Gewinn streben, aber auch das nötige Kleingeld auf dem Konto haben.Nachdem man diese Einstellungen getätigt hat, setzt man mit einem Klick auf Start die fünf Walzen in Bewegung. Wenn diese nach wenigen Sekunden zum Stillstand kommen kann wird angezeigt ob und wieviel man gewonnen hat.Die Gewinnlinien werden immer von links nach rechts ausgewertet. Von den einfachen Symbolen (10, J, Q, K und A) benötigt man mindestens drei Gleiche in einer Reihe um eine kleine Auszahlung zu erhalten. Bei den anderen Gewinnsymbolen genügen schon Zwei. Diese kommen auch mit höheren Gewinnen. In der folgenden Liste können sie im Detail sehen wievielmal sie ihren gespielten Einsatz gewinnen.• 10, J, Q: 3mal = 5fach, 4mal = 25fach, 5mal = 100fach• A, K: 3mal = 5fach, 4mal = 40fach, 5mal = 150fach• Skarabäus, Goldene Statue: 2mal = 5fach, 3mal = 30fach, 4mal = 100fach, 5mal=750fach• Sarkophag: 2mal = 5fach, 3mal = 40fach, 4mal= 400fach, 5mal = 2000fach• Forscher: 2mal = 10fach, 3mal = 100fach, 4mal = 1000fach, 5fach = 5000fach• Book of Ra: 3mal = 18fach, 4mal = 180fach, 5mal = 1800fachDas Book of Ra ist aber nicht nur ein Gewinnsymbol, es besitzt besondere Funktionen. Zum einen müssen die goldenen Bücher nicht auf einer Linie erscheinen, sondern können beliebig über den Bildschirm verteilt sein. Des Weiteren bekommt man ab drei Büchern automatisch auch 10 Freispiele, welche für besonders hohe Gewinne stehen können.Zudem ist das Symbol auch gleichzeitig das Scattersymbol. Dies bedeutet es kann alle anderen Symbole ersetzen und sorgt somit für neue Gewinnreihen oder wird an eine bestehende Kombination angerechnet.Der Slot besitzt zwar keine Multiplikatoren-Funktion, dafür hat man jedoch die Möglichkeit außer bei den Freispielen jeden in normalen Spielrunden erzielten Gewinn zu mehrmals zu verdoppeln. Dies ist besonders für alle interessant die im Online Casino Book of Ra um Echtgeld spielen und es auf große Gewinne abgesehen haben. Wer den Slot kostenlos spielt hat bei dieser Funktion einfach nur Spaß.Wenn ein Gewinn erzielt wurde kann man in der Navigationsleiste auf die „Gamble“- Taste klicken und sieht einen Kartenstapel. Nun muss man einfach tippen, ob die nächste gezogene Karte die Farbe schwarz oder Rot hat. Liegt man richtig, wird der Gewinn verdoppelt. Nun kann man den Gewinn entweder einsammeln oder sein Glück erneut versuchen. Diese 50:50 Wette kann bis zu fünfmal wiederholt werden. Setzt man jedoch auf die falsche Farbe ist alles verloren und man kehrt zum normalen Spiel zurück.Wer in den Suchmaschinen „Spielautomaten Tricks Book of Ra“ eingibt, bekommt eine Liste mit sehr vielen teilweise sehr komischen Tipps und Tricks als Ergebnis angezeigt. Viele davon sind einfach nur dazu da um Spieler dazu zu bringen ihr Geld zu verzocken. Hier findet man „nachgewiesene und getestete“ Ratschläge die schon beim Lesen der ersten Zeilen weh tun.Jeder seriöse Automatenspieler wird ihnen bestätigen, dass es für Book of Ra, wie auch für alle anderen Slots keine besonderen Tricks gibt. Deswegen sind Slots auch Glücksspiele und keine Strategiespiele.• Nutzen sie die Option Book of Ra ohne Anmeldung kostenlos im Online Casino zu spielen. Erlernen sie die Spielmechaniken im Gratis-Modus bevor sie um Echtgeld spielen. Doch wichtig hierbei: Aus erfolgen im kostenlosen Modus kann nicht auf Erfolge im Echtgeldmodus geschlossen werden!• Ein paar Tipps wollen wir aber besonders den Casinoneulingen mit auf den Weg geben. Zahlen sie immer nur so viel Geld auf ihr Konto ein welches sie auch schmerzfrei verlieren können, wenn sie mal eine längere Pechsträhne haben.• Spielen sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen betäubenden Substanzen• Nutzen den Willkommensbonus den die meisten Onlinecasinos anbieten, lesen sie aber unbedingt die Bedingungen, damit sie verstehen wie dieser Bonus verwendet werden kann.• Spielen sie Book of Ra und andere Spiele im Online Casino um Spaß zu haben und nicht um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.Der Klassiker von Novoline ist mit seinen tollen Graphiken und den angenehmen Soundeffekten zurecht seit Jahren einer der beliebtesten 5-Walzen Slots. Die Einsätze sind so variabel, dass der Automat bei Casinoneulingen genauso beliebt ist wie bei erfahrenen Spielern die gerne etwas riskanter die Sache angehen. Da der Slot auf allen Geräten sehr gut funktioniert und über eine kostenlose Version ohne Anmeldung verfügt macht Book of Ra auch unterwegs oder während Wartezeiten viel Spaß.