Weihnachtszauber in den Spielen von Aeria Games

Bei den Titel von Aeria Games stehen spannende Events zur Weihnachtszeit an. OGLabs präsentiert die wichtigsten Informationen.

Ein Aufeinandertreffen der Besten, ein Kampf der Titanen: Bei der offiziellen Weltmeisterschaft zu Dawn of Gods können Spieler ab heute mit ihren mächtigsten Göttern in die Schlacht um den Titel des „World Champion“ ziehen. Außerdem sind Zeus, Odin und all die anderen Gottheiten in drei neuen Sprachversionen spielbar und es steht ein Füllhorn voll weihnachtlicher Goodies zur Verfügung. Auch Twin Saga und Echo of Soul läuten mit Weihnachtsevents und winterlicher Stimmung die Zeit der Besinnlichkeit ein.



Dawn of God World Championship

In Dawn of Gods, dem fesselnden Mobile Strategy Game von Aeria Games, haben die Spieler ab dem 24. Dezember die Möglichkeit, die Schlagkraft ihrer göttlichen Armeen in der offiziellen Weltmeisterschaft unter Beweis zu stellen. Doch der Weg zum „World Champion" ist lang und herausfordernd:



In insgesamt 26 Regionen werden in den kommenden zwei Monaten hitzige Turniere ausgetragen. Nach den hart umkämpften Vorrunden geht aus den jeweiligen Playoffs und der Finalrunde je ein Regionalmeister hervor, der sich direkt für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Alle Playoff-Teilnehmer haben anschließend bei einer exklusiven WM-Qualifikation mit insgesamt 1638 Spielern noch einmal die Chance, sich einen Platz unter den Besten zu sichern. Beim großen Showdown-Event am 09. Februar 2017 kämpfen die weltweit talentiertesten Spieler in atemberaubenden Schlachten dann um den Titel.



Als Anerkennung warten während des gesamten Event-Zeitraumes großartige Preise und glanzvolle Trophäen auf die Wettkämpfer. Gespielt wird zuerst in Gruppen, ab den Playoffs startet die K.O.-Phase. Die Registrierung ist möglich für alle, die sich unter den Top 200 der regionalen Rangliste befinden oder sich rechtzeitig nach dem Start der Anmeldung einen der begehrten Plätze gesichert haben.



Begleitet werden die Wettkämpfe von drei neu verfügbaren Sprachversionen: Dawn of Gods ist ab sofort auch auf Russisch, Portugiesisch und Spanisch spielbar! Des Weiteren gibt es die brandneue Questreihe "Aufstrebender Herrscher" mit grandiosen Belohnungen für die, die Dawn of Gods das erste Mal spielen. Alle Spieler können sich vom 23. bis zum 27. Dezember über hinreißende Dekoration in ihren Städten freuen, denn diese werden mit Schneemännern geschmückt und ein Weihnachtsbaum hält spezielle Geschenke bereit.



Auch weitere Top-Titel von Aeria Games starten pünktlich zur Weihnachtszeit mit spannenden Events, vielen neuen Features und winterlichem Wohlbehagen.

