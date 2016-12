My Little Farmies: Mehr Taler und tolle Freundesgeschenke

Upjers hat per Newsletter bekannt gegeben, dass es tolle Freundesgeschenke nun in My Little Farmies gibt. Hier findet ihr den Newsletter mit allen Informationen zum nachlesen.

Ab sofort kannst du deine Freunde in My Little Farmies mit wunderbaren Geschenken überraschen. Im neu eingerichteten Freundesshop findest du eine Auswahl zauberhafter Präsente für Hof-Taler und Goldbarren. Zum Freundesshop gelangst du über den „Geschenk-Button“. Er wird dir im Freunde-Bereich, im Hanse-Bereich sowie direkt beim Besuch eines Freundes angezeigt.



Ab sofort kannst du deine Mitspieler mit dem Schaukelbaum, der Blumenleiter, der Freundesbank und weiteren tollen Geschenken überraschen. Dazu gehört auch das exklusive Produktionsgebäude Kürschner. Das Kürschner-Gebäude besteht aus 20 Kartenteilen, die nur als Freundesgeschenke erhältlich sind. In dem Gebäude kannst du verschiedene Leder, Pelze und Felle zu Hüttenschuhen, Fellmützen, Bettvorlegern und Damen-Pelzmänteln verarbeiten.



Außerdem läuft ab sofort bis Dienstag, 20. Dezember, um 11.59 Uhr (MEZ) die große Weihnachtsmarkt-Woche. Bei folgenden Produkten bekommst du im Aktions-Zeitraum die doppelte Menge an Talern: Spekulatius, Lebkuchen, Glühwein und Bratwurst.

