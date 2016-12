Lucky Lady Charm – Mit weiblichem Glück zum Sieg

Bei diesem Slotautomaten kommt keine Langeweile auf - dafür sorgt die Lucky Lady höchstpersönlich. Der Slot kann online mittlerweile auch kostenlos getestet werden.

Nun kann man endlich das beliebte Novoline Automatenspiel Lucky Lady Charm online spielen. Beliebt ist Lucky Lady Charm Deluxe bei vielen Spielern vor allem aufgrund der sehr simplen Ausführung. Egal ob die Gewinnbedingungen oder die Zusatzfunktionen- alles ist intuitiv und kann mit spielender Leichtigkeit nachvollzogen werden. Wichtig ist hierbei: Erfahrungen die aus kostenlosen Online-Slots gesammelt wurden können nicht auf kostenpflichtige Slots übertragen werden!Passend zu den Gewinnmöglichkeiten ist das Setting des Automaten. Dieses dreht sich rund um die namensgebende Lady und diverse Symbole, mit denen das Thema Glück im Allgemeinen in Verbindung gebracht wird. Das bringt die richtige Mischung aus Spannung und einer Atmosphäre, die einen leicht mysteriösen Hauch hat.Zu verlieren gibt es nichts bei diesen Slots, schließlich kann man Lucky Lady Charm kostenlos spielen ohne Anmeldung. Lucky Lady Charm ist ein klassischer 5-Rollen Casino Slot mit jeweils 3 Reihen. Diese Konstellation ergibt eine maximale Anzahl von 9 möglichen Gewinnlinien. Auf diesen muss dann eine entsprechende Anzahl bestimmte Symbole gesammelt werden, um einen Gewinn einzufahren. Natürlich steigt der notwendige Einsatz mit der Anzahl an möglichen Gewinnreihen, die der Spieler zur Verfügung gestellt haben möchte. Hier eine Auflistung der möglichen Gewinnkonstellationen:◦ Bekommt der Spieler eine Gewinnreihe aus 3- 5 Symbolen von der 10, dem Q oder dem J, wird ein Gewinn ausgeschüttet.◦ 3er Reihe: 5 Credits / 4er Reihe: 25 Credits / 5er Reihe: 100 Credits◦ Die 9 hat die gleichen Eigenschaften wie 10, Q und J, mit dem Unterschied, dass auch einer Reihe aus zwei Symbolen hier einen Gewinn erzielt.◦ 2er Reihe: 2 Credits / 3er Reihe: 5 Credits / 4er Reihe: 25 Credits / 5er Reihe: 100 Credits◦ A und K erzielen den höchsten Gewinn unter den Buchstabensymbolen. Hier wird ein Gewinn bei 3 bis 5 Symbolen in einer Gewinnlinie eingestrichen.◦ 3er Reihe: 10 Credits / 4er Reihe: 50 Credits / 5er Reihe: 125 Credits◦ Ein bekanntes Symbol für Glück, über dessen Gewinn sich auch der Spieler glücklich schätzen sollte. Eine Reihe von 3- 5 Symbolen wird mit einem Gewinn belohnt.◦ 3er Reihe: 40 Credits / 4er Reihe: 200 Credits / 5er Reihe: 800 Credits◦ Das Kleeblatt und die Münze sind verschaffen den niedrigsten Höchstgewinn unter den Symbolen. Gewinn kann bei 3- 5 Symbolen in einer Gewinnlinie eingeholt werden.◦ 3er Reihe: 15 Credits / 4er Reihe: 75 Credits / 5er Reihe: 250 Credits◦ Renomierte Zeichen für Glück, die einen hohen Höchstgewinn erwirtschaften können und bei 2-5 Symbolen in einer Gewinnlinie Credits für das Spielkonto einbringen.◦ 2er Reihe: 2 Credits / 3er Reihe: 25 Credits / 4er Reihe: 125 Credits / 5er Reihe: 750 Credits◦ Die Lady ist das Symbol, welches den höchsten Maximalgewinn erzielen kann. Bei einer Konstellation von 2-5 Symbolen in einer Gewinnlinie ist Zahltag.◦ 2er Reihe: 10 Credits / 3er Reihe: 250 Credits / 4er Reihe: 2500 Credits / 5er Reihe: 9000 Credits◦ Dient als Vervollständigung für Gewinnlinien aus anderen Symbolen und ersetzt ein fehlendes Symbol.◦ Die Aura kann einen hohen Gewinn einbringen. Bei 2-5 Symbolen in einer Gewinnlinie werden Credits eingefahren.◦ 2er Reihe: 18 Credits / 3er Reihe: 45 Credits / 4er Reihe: 180 Credits / 5er Reihe: 4500 Credits◦ Als Scatter Symbol verschafft die Aura bei 3 oder öfteren Erscheinen im gesamten Spielbild 15 Freispiele.Eine Sonderregel ist zudem, dass alle Gewinne durch Reihen von Symbolen außer der Lady und der Aura, welche durch die Spezialfunktion des Lady- Symbols komplettiert werden, den doppelten Gewinn einbringen. Bsp: Eine Reihe, die aus zwei 10-Symbolen besteht und durch die Lady zu einer gewinnbringenden 3er Reihe vervollständigt wird, bringt statt 5 Credits bei einer normalen Reihe aus drei 10-Symbolen nun einen Gewinn von 10 Credits ein.Weiterhin zu beachten ist, dass die Freispiele, die durch das 3 oder mehrfache Erscheinen der Aura freigeschaltet werden, einen Gewinnmultiplikator von 3 besitzen. Dieser Umstand kann für hohe Gewinne sorgen und macht klar: Lucky Ladys Charm online spielen kostenlos birgt hohe Gewinnmöglichkeiten.Generell gilt, dass Lucky Lady‘s Charm ein Spiel ist, das gute Gewinnchancen bietet. Jedoch gibt es eine Strategie, die sich als besonders effizient erweist. Diese Strategie stützt sich stark auf den Multiplikator des Aura- Symbols.Bis man ein Bild von 3 oder mehr Aura-Symbolen, und damit die 15 Freispiele mit dem begehrten Multiplikator bekommt, spielt mit dem Mindesteinsatz. Da der Effekt bei 3fachen Auftauchen im gesamten Bild und nicht in einer Gewinnlinie in Kraft tritt, verliert man durch den Mindesteinsatz keinerlei Wahrscheinlichkeit, diesen herbeizuführen. Hat man dies geschafft, sollte der Spieler in die Vollen gehen und das Maximalgebot setzen, um so die Chance auf einen Gewinn zu maximieren und so durch den Multiplikator einen riesigen Gewinn einzufahren.Aufgrund des geringen Mindesteinsatz und der guten Chancen ist diese Strategie nahezu unfehlbar. Erst recht mit dem Glück der Lady. Wichtig hierbei: Dieser Tipp bezieht sich rein auf die kostenlose Online-Version. Bei Slots mit Echtgeld gibt es keine Strategien, da es sich auch weiterhin um Glücksspiel handelt!Jeder Slots-Fan kann Lady Lucky Charm kostenlos online spielen. Hohe Gewinnchancen (kein Echtgeld) werden für einen hohen Spielspaß sorgen. Die klassische Funktionsweise und simplen Mechanismen machen das Automatenspiel schnell zugänglich und schon nach wenigen Minuten ist der Spieler voll und ganz im Bilde. Jeder Online-Casino-Gänger, der nach vielen Gewinnerfahrungen sucht, ist mit Lady Lucky Charm bestens beraten. Zu verlieren gibt es dabei nichts, schließlich gibt es die Online-Variante des beliebten Automaten gratis und unkompliziert für den Browser. Keine Anmeldung und kein Risiko! Erfahrungen aus kostenlosen Slots können nicht auf Echtgeld-Slots übertragen werden!