Fiesta Online: Erster Teil des Level-Cap-Raise ist live!

Fiesta Online - The Lost Kingdom – der erste Teil des Level-Cap-Raise ist live! Wir haben alle Informationen für euch!

Der Vorhang fällt, ein neues Kapitel beginnt: Das riesige Content-Update für Fiesta Online, inklusive der Erhöhung des Level-Cap auf 135, ist ab sofort verfügbar. Randvoll gepackt mit exklusiven Features und einer brandneuen Story ist dieser lang ersehnte Patch ein weiterer Meilenstein für das erfolgreiche Anime-MMORPG von gamigo.



Fiesta Online Cap Raise

Während die Spieler ihre Helden auf der Suche nach zwei mystischen Essenzen durch die neu erschaffenen Welten navigieren, gibt es Unmengen von Neuerungen zu entdecken: Über achtzig einzigartige Kreaturen lauern in brennenden Ruinen, den weiten Graslandschaften oder auf dem verwunschenen Inselidyll Eya – aber auch mehr als 25 individuelle NPCs bevölkern die insgesamt sieben neuen Maps.



In über 150 Quests warten knifflige Herausforderungen, die es bravourös zu meistern gilt. Während der Aufgaben sind direkt in den Quests bis zu 74 Items einzusammeln, unterwegs darüber hinaus über 350 weitere besondere Rüstungsgegenstände, Schmuck, Waffen, Schriftrollen und Rezepte sowie ein exklusives Item-Set zu entdecken. Mit frisch aufpoliertem Inventar wird das Geschick und die Schlagfertigkeit der Helden in zwei abenteuerlichen Instanzen auf die Probe gestellt – denn nur wer hier besteht, kann Isya vor der dunklen Bedrohung durch den Weltenboss Khazul bewahren. So viel Erlebtes hat Folgen: Die Spieler können während der Abenteuer wieder Level um Level aufsteigen – erst bei Level 135 ist das vorübergehende, neue Maximum erreicht.



Pünktlich vor den Feiertagen steht damit ein so umfassendes Update parat, dass das Fiesta-Entwicklerteam den Content aufgeteilt hat. Der Launch von Part 2 des großen Cap-Raise ist für das kommende Jahr geplant.



Ein exklusiver Einblick in die bewegte Geschichte der sagenumwobenen Insel Eya ist hier zu finden. Auch das offizielle Fiesta Online-Forum hält zusätzliche Infos bereit, den exklusiven Teaser zum Cap-Raise gibt es hier zu sehen.

