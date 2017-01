Tangelo Games bringt ersten FB Messenger Chatbot in der Social Casino Industry

Tangelo Games, ein führender Entwickler und Betreiber von Social Casino-Spielen, hat für den Facebook Messenger einen Chatbot an den Start gebracht. Er hört auf den Namen Rich the Cat und steht ausgewählten VIP-Mitgliedern der Gaming Plattform des Unternehmens zur Verfügung.

Die Tangelo Games Corp., ein führender Betreiber und Entwickler von Social Casino-Games, hat einen Schritt in die Zukunft gemacht und einen Chatbot im Facebook Messenger ins Leben gerufen. “Rich the Cat” heißt der Chatbot, der ausgewählten Mitgliedern der Gaming-Plattform zur Verfügung steht. Er bietet über den Messenger von Facebook einen automatisierten Kundensupport. Das ist aber noch nicht alles. Über die japanische Glückskatze gibt es exklusive Angebot und Nutzer der Gaming-Plattform können sich Belohnungen aus ihren Spielen bei Rich the Cat abholen. Ein exklusives Spiel mit Rich als Hauptfigur wird erscheinen, welches als Reward für treues Spielen den Zugang zum Chatbot-Service ausschüttet.Tangelo möchte den Menschen vertraute Tools und Anwendungen wie den Facebook Messenger bieten, um mit seinen Nutzern zu interagieren, ohne dass sich die Spieler noch extra Anwendungen herunterladen müssen. Derzeit konzentriert sich das Wachstum vor allem auf den mobilen Bereich, so dass sich natürlich gerade die Facebook API anbietet, um sich mit den eigenen Nutzern zu verknüpfen und ihnen Angebote zu machen sowie Kundenservice zu bieten. Des weiteren kann man wohl nicht abstreiten, dass Tangelo über die Nutzung des Messengers durch ihren Chatbot, der einfach über das Öffnen eines Kanals erreichbar ist, das Verhalten der Spieler gut studieren und analysieren kann, um daraus zu lernen und sich weiterzuentwickeln.Der Präsident von Tangelo, Vicenc Marti, sieht die Notwendigkeit, dass sich die Social-Casino-Branche neuen Plattformen und Genres öffnen muss, innovativ sein muss und weiterhin darauf setzen muss, besonders dicht an ihren Nutzern zu sein, mit ihnen zu kommunizieren und sie binden. Da kommt man an gängigen Anwendungen und Kommunikationskanälen wie dem Facebook-Messenger nicht mehr vorbei. Oscar Fonrodona, Managing Director des Unternehmens Tangelo Games, sieht im Projekt Chatbot auf jeden Fall sowohl eine voraussichtliche Verbesserung der Kundenzufriedenheit als auch ein potentielles Wachstum von Tangelo durch die Erschließung und Nutzung der Möglichkeiten und Reichweite von Facebook.Tangelo Games Corp., früher bekannt als Imperus Technologies Corp., ist ein weltweit tätiger Entwickler und Publisher von Social Casino-Spielen für das Web, Facebook und mobile Plattformen. Tangelo hat Büros in Barcelona, ​​Tel Aviv und Toronto und hat mehr als 55 Millionen Nutzer weltweit. Alle seine Titel sind frei zu spielen und generieren Einnahmen in erster Linie durch den In-Game-Verkauf von virtuellen Münzen. Zu Konkurrenten des Unternehmens zählen im Social Casino-Bereich Firmen wie Playtika und product mandness und im Bereich des Echtgeld-Casino Novomatic, LeoVegas und die Gauselmann-Gruppe.