SkillOnNet und Blueprint Gaming geben Kooperation bekannt

In den Online Casinos von SkillOnNet wird es bald mehr Auswahl geben. Der Grund dafür ist eine Kooperation mit dem britischen Spielestudio Blueprint Gaming aus der Gauselmann Gruppe. So gehen nun demnächst neue Slots an den Start, denn die Auswahl an Spielen von Blueprint Gaming kann sich durchaus sehen lassen.

Der Online Casino Anbieter SkillOnNet kann sich auf viele neue Slots und somit mehr Auswahl an seinen Spieleautomaten freuen, denn genau dies soll durch die nagelneue Kooperation mit Blueprint Gaming, einem Unternehmen der deutschen Gauselmann-Gruppe, erreicht werden. Das britische Studio hat jede Menge Spiele im Angebot, die die Online Casinos von SkillOnNet auf jeden Fall bereichern werden. So findet man im Blueprint Gaming- Portfolio zum Beispiel Zuma Slots, Bejeweled Cascade, Plants vs. Zombies oder Worms Reloaded. Zu den bekanntesten Slots von Gauselman zählen auf alle Fälle Ramses Book, welches mit zu vergleichen ist.



Michael Golembo, Sales und Marketing Chef bei SkillOnNet freut sich, auf den spannenden Slots-Katalog von Blueprint Gaming, die einen hervorragenden Ruf in der Branche haben und viele Anbieter von Online Casinos mit Spielen beliefern, zugreifen zu können und sieht eine große Bereicherung des Angebots von SkillOnNet darin. “Unsere Kunden werden sich freuen zu hören, dass sie bald in der Lage sein werden, diese Spiele in unseren Casinos zu spielen.”



Auch der Chef des Bereiches Sales und Marketing bei Blueprint Gaming, Jo Purvis, äußert sich nur erfreut über die zukünftige Zusammenarbeit und sieht in dieser Partnerschaft eine Stärkung der Reputation von Blueprint Gaming in ganz Europa. Blueprint Gaming arbeitet schon mit anderen Casinos wie 888 Casino, Ladbrokes oder das William Hill Casino, erweitert mit der Kooperation mit SkillOnNet sein Portfolio in der Online-Casino-Welt um einen starken Anbieter und lässt viele neue Menschen die Blueprint-Produkte live erleben.