Neues Mondjahr-Event in World of Tanks Blitz

Wargaming hat ein neues Update für das Spiel World of Tanks Blitz bekannt gegeben. Wir haben alle Informationen für euch!

Ein Aufeinandertreffen der Mächte zwischen Feuer und Eis erwartet die Kommandanten von World of Tanks Blitz. Während des „Neues Mondjahr“-Events können sich die Spieler mit den elementaren Mächten verbünden und verschiedene Preise für ihre Leistungen in den Gefechten einheimsen. Vom 28. Januar bis zum 18. Februar lassen sich nicht nur der feurige Blaze WZ oder der frostige Glacial 112 zähmen, sondern zusätzlich noch viele weitere Ingame-Gewinne abstauben.



Um sich die Gunst einer der Mächte zu sichern, muss einer der beiden Missionspfade ausgewählt und der eigene Mut unter Beweis gestellt werden. Dazu lassen sich entweder Drachenzähne oder Mondzauber sammeln, um in der jeweiligen Missionsreihe voranzuschreiten. Als Belohnung winken Credits, freie Erfahrung, Premium Spielzeit, neue Booster und am Ende der Missionen die beiden Hauptpreise, der Blaze WZ 135 FT (Tier VII Jagdpanzer) oder der Glacial 112 (Schwerer Tier VIII Panzer).



Wer sich in den Missionen durchsetzt und die Gunst der Drachen für sich gewinnt, wird stolzer Besitzer einer der beiden einzigartigen Panzer. Der Blaze WZ 135 FT wütet durch die Arenen wie ein Feuersturm und ist mit seinem feurigen Drachen in der Tarnung eine echte Augenweide, während der rollende Eisberg Glacial 112 mit den eisigen Fabelwesen in der Tarnung das frostige Element widerspiegelt.

