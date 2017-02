Candy Crush Saga Valentinstag Special

Auch im beliebten Casual Game Candy Crush Saga erwartet die Spieler ein Valentinstag-Special. Wir haben alle Informationen zum Event!

Zur Feier des Valentinstags launcht King heute ein neues In-App-Special für Candy Crush Saga. Das Special trägt den Namen „Cupid’s Challenge“ und steht Spielern mit der neuesten Version ab Level 10 über zwei Wochenenden (10. bis 15. Februar und 17. bis 21. Februar) zur Verfügung*. Spieler auf der ganzen Welt bekommen die Chance, zum ersten Mal gegeneinander anzutreten und Belohnungen zu gewinnen, in die man sich glatt verlieben könnte. Das In-App-Special ist für iOS und Adroid-User verfügbar.



Im Qualifying-Event müssen die Spieler Dexter den Wal (verkleidet als Amor) dabei helfen, 10 gestreifte Bonbons zu sammeln, um einen Lutscherhammer zu gewinnen und in die zweite Runde zu gelangen: die Bestenliste. In dieser Runde wird man mit 30 anderen Spielern zufällig gepaart und tritt gegeneinander um den ersten, zweiten und dritten Platz an. Die Top 3-Spieler erhalten unter anderem Farbbomben, Wechsel-Booster und unendliche Leben**.



Hier ein paar spannende und überraschende Zahlen über das Candy Crush Franchise:

- 2016 wurden 198 Milliarden Runden in Candy Crush Saga gespielt. Im Vergleich

wäre das so, als ob jeder Mensch auf der Welt das Spiel rund 26 Mal gespielt hätte.



- 2016 benutzten die Spieler:

-- 2,9 Milliarden Kokoskonfekte. Man bräuchte rund 38 Millionen Kokosnusspalmen, um diese Anzahl in einem Jahr zu produzieren.

-- 5,3 Milliarden Fruchtgummifische. Das entspricht dem 552-fachen der schwedischen Bevölkerung.

-- 6,9 Milliarden Lutscherhammer. Damit könnte man 46 olympische Schwimmbäder füllen.

-- 208 Milliarden Farbbomben. Das entspricht der doppelten Anzahl an Sternen in der Milchstraße.

-- 558 Milliarden verpackte Bonbons. Wenn man einen Bonbon pro Minute für 12 Stunden essen würde, bräuchte man zwei Millionen Jahre, um all diese Bonbons zu essen.

-- 1,6 Billionen gestreifte Bonbons. Das wären genug, um jedem Menschen auf der Welt 213 Bonbons zu geben.



- 2016 haben Candy Crush Saga-Spieler 5,1 Billionen Mal über den Bildschirm gewischt. Die zurückgelegte Distanz beträgt etwa 44,6 Millionen Kilometer. Das entspricht einem Drittel der Distanz zur Sonne oder 1.112 Erdumrundungen.



1. Wochenende:

Start: Freitag, 10. Februar um 10.00 Uhr Ende: Mittwoch, 15. Februar um 10.00 Uhr



2. Wochenende:

Start: Freitag, 17. Februar um 10.00 Uhr Ende: Dienstag, 21. Februar um 10.00 Uhr

Link: Jetzt Candy Crush Saga spielen!