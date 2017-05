Big Bang Empire: Ostervergnügen gestartet

Das Free2Play Browserspiel brilliert mit heißen Features zu Ostern. Wir haben alle Infos zum Big Bang Empire Event.

In dem kostenlosen Browserspiel Big Bang Empire des Spiele-Publishers European Games Group und dem Entwicklerteam von Playata findet noch bis einschließlich 16. April das unter den Spielern heiß begehrte Oster-Special statt. Neben aufregenden Oster-Missionen und einer sexy Convention, die mit dem ein oder anderen lukrativen Job lockt, dürfen sich angehende Erotikstars auf 13 heiße Gegenstände, sowie ein Feiertags-Filmset für spannende Momente freuen. Als Highlight ist die lukrative Doppelwoche in vollem Gange, die allen Spielern täglich einen anderen Doppelbonus gewährt. Auf der offiziellen Big Bang Empire Facebook-Seite geht es ebenfalls österlich rund – hier gibt es in Kürze innerhalb eines Gewinnspiels reale Preise abzusahnen.



Oster-Missionen und Hot-Bunny-Convention

Zeit-, Kampf-, und Fähigkeitsmissionen stehen unter den eingefleischten Erotikstars stets hoch im Kurs. Diesmal heißt es für die Spieler unter anderem, die Werbetrommel für den eigenen Osterfilm zu rühren und für ein Plakatmotiv vor der Kamera des gebuchten Fotografen zu posieren. Zu Werbezwecken müssen zudem Flyer für die große Ostersause in einem angesagten Club verteilt werden. Taktik ist hier gefragt, denn derzeit tummeln sich zahlreiche hochmotivierte Hasen in der Stadt.



Des Weiteren hat Newcomer-Talent Esther „Bunny“ Bangolia einen Traumstart in der Erotikszene hingelegt. Mit ihrer Hot Bunny-Convention tourt sie mit grandiosem Erfolg durch das ganze Land und gibt sowohl jungen, als auch erfahrenen Erotikstars die einmalige Chance, sich in ihren heißen Oster-Shows zu präsentieren. Den Teilnehmern der Convention winken zusätzlich hilfreiche Belohnungen.



Gegenstände für den perfekten Bunny-Look

Für das perfekte Oster-Outfit sorgt der gut sortierte Ingame-Shop und brilliert mit 13 Gegenständen, die exklusiv nur während des Oster-Specials erhältlich sind. Neben Plüschöhrchen und Plüschhöschen schmücken sich Spieler die Tage mit Happy Easter Ohrsteckern oder auch Ostereiergürteln. Auch zwei brillante Gadgets im Oster-Look sind zu ergattern.



Filmset im Osterstyle

Als Highlight steht den Stars und Sternchen ab sofort ein knallbuntes Feiertags-Filmset zur Verfügung. An diesem Film-Set dreht sich selbstverständlich alles um heiße Hasen und frohe Eier.

