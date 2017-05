Hero Zero: Start des Oster-Specials

Die Macher von Hero Zero haben ein Oster-Special angekündigt. Wir haben alle Informationen für euch!

Osterzeit in Hero Zero! Ab sofort dürfen sich Spieler des kostenlosen Browsergames Hero Zero des Publishers European Games Group und des Entwicklerteams von Playata auf äußerst amüsante Ostertage im Spiel freuen. Nicht nur ein spannendes Sammelevent und heldenhafte Missionen, auch 18 temporäre Gegenstände stehen den Helden zur Verfügung. Zudem freut sich der niedlicher Begleiter Tweeny auf eine gemeinsame Osterzeit. Auch auf der offiziellen Hero Zero Facebook-Seite wird Ostern zelebriert – Helden haben in Kürze die Chance auf reale Preise.



Heldenhafte Zeit- und Kampfmissionen

Tohuwabohu in dem Heldenstädtchen Humphreydale – während der Ostertage geht es drunter und drüber, hier ist die flinke Hilfe der Spieler gefragt: Ein paar Lausebengel wollen ein Osterfeuer veranstalten und sind einfach nicht zu stoppen. Sie verbrennen Papiermüll, Pappe, Telefonbücher, Stühle, Sessel, und Sofas. Zudem möchte ein äußert penetranter Äpfel-Verkäufer Ei-Phones an den Mann bringen – und das auch noch im Osterangebot. Die Stadt hofft auf zahlreiche Hilfe der Spieler.



Osterhase in Not!

Was wäre Ostern ohne ein spannendes Sammelevent? Um Belohnungen im Spiel abzustauben, müssen die Helden dem Osterhasen helfen, indem sie einige knifflige Aufgaben erfüllen. Auch ein mieser Eierdieb macht Humphreydale unsicher und klaut die liebevoll bemalten Ostereier aus den versteckten Nestern für die Kinder, die er obendrein mit getarnten Knallfröschen zu erschrecken versucht. Der heldenhafte Einsatz der Spieler ist gefragt!



Feiertags-Items

Passend zu Ostern stehen 18 Gegenstände, welche nur über die Ostertage verfügbar sind, für die Helden im Second Hand Shop zur Verfügung. Um den eigenen Charakter in Osterstimmung zu versetzen stehen neben einem Gepunkteten Gürtel des Gackerns oder einem Hasenkostüm von Meister Lampe beispielsweise auch unter anderem eine Zwei-Ohr-Hasen-Maske zur Verfügung. Als effektive Oster-Waffe ist die Fast automatische Eierschleuder zu empfehlen.



Begleiter „Tweeny“

Lange mussten Helden darauf warten – nun steht er wieder in den Startlöchern: Tweeny freut sich darauf, spannende Missionen und Kämpfe als Begleiter miterleben zu dürfen.

