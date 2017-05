Goodgame Big Farm bekommt Update

Goodgame Big Farm: Mit den neuen Updates zu einem komplett neuen Level. Wir haben alle Informationen für euch!

Goodgame Studios verschönert und erweitert sein Simulationsspiel Goodgame Big Farm. Mit den neuen Updates für das Bündnis - Dorf und die Erweiterung des Fischens bietet Big Farm dem Spieler ein komplett neuen Bereich an und gibt ihnen die Möglichkeit mehr miteinander zu kooperieren. Dabei geht Big Farm direkt auf die Wünsche der Spieler.



Passend zu Ostern hat Big Farm bereits seit einer Woche wieder das beliebte Ostereier Such - Event für seine Spieler gestartet. Dieses Jahr hat sich jedoch etwas verändert und das Event sich erweitert. Die Ostereier sind in der ganzen Big Farm Welt versteckt.

Aktuell bringt Goodgame Big Farm ein Update für das Bündnis - Dorf, welches letztes Jahr eingeführt wurde. Mit dem kommenden Update werden die ersten Funktionalitäten freigeschaltet. Auf Wunsch der Spieler ist es nun möglich noch enger zusammenzuarbeiten. So haben die Spieler die Chance ein Dorf gemeinsam zu gestalten und eigene Pflanzen und Ressourcen der Allianz zu spenden. Mit dem neuen Update kommen weitere Aspekte. Es wird die Möglichkeit geben Baustoffe herzustellen, um das Bündnis - Dorf weiter auf- und ausbauen zu können. Hinzukommt eine Pferdeweide, eine Dorf Liga, um als Team gegen andere Allianzen in Aufgaben anzutreten und ein neuer Charakter.



Dabei handelt es sich um den Abenteurer Yarnacle, der der Zwillingsbruder vom bereits bekannten Charakter Captain Barnacle ist. Er erzählt dem Spieler viele Geschichten über seine große Liebe Mathilda MacMuffin oder über seine aufregenden Seefahrten zu der geheimen Vulkaninsel. Gleichzeitig wird Yarnacle dem Spieler großartige Chancen anbieten, wenn sie ihm helfen. Das wird jedoch nicht alles sein. In den kommenden Monaten werden weitere Aspekte hinzukommen. Für Ende Sommer ist eine neue permanente Farm geplant auf die sich die Spieler freuen können.



Im letzten Jahr wurde mit der Integrierung des Fischens dem Spieler eine komplett neue Umgebung geboten. Es bestand nicht mehr nur die Möglichkeit sich auf seine Farm zu konzentrieren, sondern auch zu Fischen. Am Ende des Monats wird dieser Bereich vergrößert und auf die offene See erweitert. Der Spieler wird mehrere Bereiche sehen zu denen er seine Schiffe schicken kann. Im Hintergrund sieht man die mysteriöse Vulkaninsel von der sie bereits von Yarnacle spannende Geschichten gehört haben. Der Nutzer hat die Chance eine persönliche Flotte von Fischerbooten zu besitzen. Diese können zum Angeln geschickt werden. Des Weiteren hat man die Möglichkeit seine Boote zu verbessern, um ihre Leistung zu steigen. Hinzukommt, dass man eine Crew einstellen kann, um mehrere Leute auf dem Boot zu haben. Das bietet den Spielern die Möglichkeit schneller neu eingeführte Fische und Meeresfrüchte zu fangen.

