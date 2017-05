Gamigo feiert Ostern

In den Spielen von Gamigo wird Ostern gefeiert. Wir haben einen Überblick für euch. Es gibt Events unter anderem in War 2 Glory, Kings and Legends, Twin Saga und Las Chaos.

Auch in diesem Jahr hat es der Osterhase pfotendick hinter den Löffeln: Überall in den Games von gamigo sind unzählige Eier versteckt, sind Osterkörbe zu finden und viele bunte Minispiele zu absolvieren. Kurzum: ungewöhnliche Belohnungen warten an jeder Ecke.



Auf Eiersuche gehen und gegen verrückt gewordene Hasen antreten? Im exklusiven Kingdom Quest zu Ostern ist das in Fiesta Online kein Problem – und wer es schafft, die schlappohrigen Geschöpfe im Zaum zu halten, kann mit einzigartigen Belohnungen rechnen. Außerdem steht ein ganz besonderer Event-Sale bereit, prall gefüllt mit Oster-Items! Mehr Infos gibt es im offiziellen Fiesta Online-Forum.



In Twin Saga stehen exklusive neue Features bevor – es scheint, als fiele Weihnachten und Ostern in diesem Jahr auf denselben Tag. Genaueres kann aktuell noch nicht verraten werden, doch weitere Details „schlüpfen“ pünktlich an Gründonnerstag!



Auch in Last Chaos steht Ostern vor der Tür und es können nicht nur im Kampf gegen abscheuliche Monster, sondern auch bei den vielen unterschiedlichen Spielen der Game Master fleißig Eier gesammelt werden. Zudem sind viele weitere Überraschungen im Forum zu finden.



Opa Chiso und seine Freunde haben in Echo of Soul etliche Regenbogen-Eier vorbereitet, doch sie wurden von hinterlistigen Monstern gestohlen. Jeder Seelenhüter, der es schafft, zehn der Eier zurückzubringen, wird mit Ostereier-Körbchen, magischen Eiern, vielen verschiedenen Items und vielleicht sogar einem besonderen Geschenk belohnt.



Eine mysteriöse Osterinsel, vollgepackt mit Geheimnissen: In Dragon’s Prophet verbergen sich ebenfalls eine Reihe von Oster-Events. Egal ob nun eine Ostereiersuche oder Rattenjagd ansteht – noch bis zum 26. April haben die Drachenhüter die Möglichkeit, Ostern in vollen Zügen auszukosten und jede Menge Preise zu erhalten.



Apropos Ratten: Die Ratten laufen zu Ostern Amok – überaus gut gekleidet im brandneuen, limitierten Küken-Kostüm, das nur für 24 Stunden verfügbar ist. Außerdem können die Spieler auf Eiersuche gehen und ihre eigene Hasen-Statue aufleveln.



Die Feiertage genießen die Spieler in Desert Operations am besten mit diversen Mini-Spielen, besonderen Preisen und einer ausgiebigen Ostereiersuche. Zudem kann jeder Spieler bei erfolgreichem Abschließen der speziellen Oster-Missionen neue Auszeichnungen freischalten und zahlreiche Diamantenbelohnungen einsacken.



Auch Aura Kingdom wartet mit speziellem Oster-Content auf: Ab Karfreitag steht das neue Eidolon „Lumikki“ parat. Über das gesamte Osterwochenende gibt es zusätzlich einen 50% Boost für Erfahrungspunkte und Loot.



Neue Ausrüstungen und ein nur für kurze Zeit verfügbares Event-Quest hat Meister Lampe für alle Spieler auf den englischen und französischen Servern von Grand Fantasia im Gepäck. Doch auch die Spieler auf den spanischen und portugiesischen Servern dürfen sich freuen, denn ab dem 17. April erwarten sie gleich mehrere exklusive Events!



Auf den Schlachtfeldern von War 2 Glory können Schokoladen-Eier eingesammelt werden, um sie gegen Osterkörbe, einen Hammer oder eine neue Oster-Uniform einzutauschen. Wem das nicht genügt, der kann sich auf die Suche nach einem speziellen Osterhelden machen.



In Kings and Legends dürfen Spieler für die Einwohner Elyria’s auf die Suche nach Ostereiern gehen, um im Gegenzug tolle Preise wie zum Beispiel einen Sonnenkristall oder Fragmente der Weisen abzusahnen. Außerdem steht mit „Osterfeles Bunny“ exklusiv eine Karte bereit.



Vom 13. April bis zum 27. April haben Spieler auch in Loong: Dragonblood die Chance auf großartige Preise. Darüber hinaus lassen bezwungene Monster im erwähnten Zeitraum Osterkörbe und -eier fallen, sodass festliche Stimmung in jedem Fall garantiert ist.



Brick Force bringt die osterliche Stimmung zu seinen Spielern in Form eines liebevoll zusammengestellten Feiertags-Sales. Frühling und Osterfreuden erwarten Sammler und Spieler gleichermaßen.

