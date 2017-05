Forge of Empires feiert 5. Geburtstag

InnoGames feiert ab heute den 5. Geburtstag seines erfolgreichen Strategiespiels Forge of Empires. Die Spieler können sich auf eine exklusive Geburtstags-Questreihe sowie verschiedene Gewinnspiele auf Facebook und Instagram freuen. InnoGames hat zusätzlich eine Infografik mit spannenden Zahlen und Fakten veröffentlicht.



In dem neuen Geburtstags-Event kehrt Madame Fortuna zurück, die die Spieler bereits vom ersten Forge of Empires Geburtstag kennen. Ihre Quests schicken Fans auf eine aufregende Reise durch die Geschichte des Spiels. Nach erfolgreichem Abschluss aller Aufgaben erhalten die Spieler neue Versionen des Königs- und Königinnengebäudes. Zusätzlich gibt es noch eine weitere Überraschung: Sobald das Event beginnt, finden Spieler in ihrem Inventar ein neues Bauwerk, das zusammen mit den Königs- und Königinnengebäuden ein neues Set bildet. Das Event endet am 24. April.



Parallel zu dem in-game Event veranstaltet InnoGames verschiedene Gewinnspiele auf Facebook und Instagram. Unter allen Teilnehmern werden mehrere iPads und Samsung Galaxy Tab S2 Tablets verlost.



Armin Busen, CPO von InnoGames: „Forge of Empires ist ein echter Meilenstein für InnoGames und nach wie vor sehr wichtig für das Unternehmen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dem Team und der tollen Community für ihren Einsatz und ihre Unterstützung in den letzten fünf Jahren bedanken. Wir werden Forge of Empires weiterhin verbessern und freuen uns auf die nächsten Jahre.“

