NetEnt präsentiert seinen ersten VR-Echtgeld-Spielautomaten

Der Casino-Spiele-Entwickler NetEnt hat mit Gonzos Quest seinen ersten VR-Echtgeld-Slot-Titel angekündigt. Hierbei wird klar, dass auch Glücksspiel einen essentiellen Wandel durchlebt.

In der Welt gibt es im Grunde genommen nur zwei Sorten von Menschen! Welche? - richtig, diejenigen die VR ausprobiert haben und diejenigen die das noch nicht getan haben.Virtual Reality ist noch nicht so weit verbreitet wie die Hersteller à la Oculus Rift, Sony VR, HTC oder Fibrum das gerne hätten, doch als Novum lässt sich die immersive Medientechnik nun wirklich nicht mehr einstufen. VR Brillen sind nicht mehr das Aushängeschild eines Hardcore Gamers sondern schon längst in allen Preisklassen erhältlich. Von rudimentärer Cardboard Brille mit Handyeinsatz bis hin zu den High-Tech Displays. Anhänger der virtuellen Realität suchen nach mehr als 3D, mehr als HD und mehr als vibrierende Controller. Was sie suchen ist intensiv-reales Spielvergnügen oder scheinbar interaktive Filme, bei denen der Zuschauer/ der Spieler zu seiner Umfeld co-existiert und sich frei entscheiden kann, welchen der 360° Blickwinkel er für sich beansprucht.Da diese Technik vor keiner Spielebranche halt macht, wurde nun auch im Bereich des (Live) Casino Genre aufgestockt. Nachdem bereits mit The Climb oder Games wie Lucky’s Tale Jump ‘N’ Run Spiele den Anfang machten, so ist jetzt auch die Glücksspiel-Industrie auf das Thema aufmerksam gemacht worden.Während erst letztens das erste Online Casino Game namens Gonzo’s Quest im Bereich Glücksspiele mit Echtgeldeinsätzen im VR-Bereich angekündigt wurde, warten zahlreiche Online Casino Macher darauf, ihre Branche neu zu definieren.Ein Partner von NetEnt ist auch das in Deutschland durchaus bekannte Unternehmen 888casino, welches derzeit noch eher dem traditionellen Pfad folgt und Hits wie Blackjack, Roulette oder Baccarat veröffentlicht. Gleichzeitig steht aber auch nach dem Motto “Couch Gambling mit Adventure-Game-Atmosphäre” die VR-Technik ganz oben auf der ToDo-List. Das Unternehmen hatte selber erst einen Blog-Beitrag zum Thema VR in der Online Glücksspielwelt veröffentlicht.Was Gonzo’s Quest angeht, released von NetEnt, so war man der Nachfrage an virtueller Realität nachgekommen. Gonzo´s Quest zählt laut Website von NetEnt zu den erfolgreichsten Slot-Titeln des Unternehmens. Und wer sich einmal die App-Downloads anschaut, der wird feststellen, wie offen dieser Markt noch ist und wieviel Raum er für seine Kunden, Verkäufer und Investoren bietet.