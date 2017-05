Gauselmann: M-BOX-App mit neuem Design und neuem Spiel

Gauselmann hat seine App M-Box um ein neues Spiel erweitert und gleichzeitig auch ein neues Design der App veröffentlicht. Beliebte Spiele wie Tripe Triple Chance und Captain Stack stehen auch weiterhin zur Verfügung.

Vor wenigen Tagen hat die die Spiele-Applikation aus dem Hause adp Gauselmann GmbH ein neues Design erhalten und bietet ab sofort auch Zugang zu dem Spiel „Forbidden Princess“. Neben einem neuen Design können sich Spieler der App somit auch über ein neues Spiel freuen.



Im Zuge des Updates erhielt das gesamte Layout der App ein modernes Style-Upgrade: Die in verschiedenen Grautönen gehaltene Hintergrundgrafik erinnert in ihrer Gestaltung an die glatten Ecken und Kanten von Edelsteinen und soll der App eine wertige Optik verleihen; so steht es jedenfalls in der Pressemitteilung. Am Kopfende jeder Seite ist das mehrfarbige M-BOX-Logo mit der strahlend lachenden Merkur-Sonne integriert.



Zudem wurde die Spieleauswahl durch das Spiel „Forbidden Princess“ ergänzt, das mit seiner mystischen Optik, geheimnisvollen Symbolen und ultimativen Spannungskicks für jede Menge Spielfreude sorgt. Außerdem verfügbar sind die Allzeit-Favoriten „Triple Triple Chance“, „Key of the Nile“, „Tizona“ und „Captain Stack“. Weitere Spiele werden folgen.



Für das stilechte Spieleerlebnis bietet die App Original-Features wie das Karten- und Leiterrisiko, spannende Freispiele und stimmungsvolle Sounds. Gesetzt wird mit virtuellem Spielgeld, sodass die Nutzung kostenfrei ist. Die Menüführung ist intuitiv und wird zudem durch deutlich sichtbare Icons, wie beispielsweise einem Pfeil für „Zurück“ oder einem Rädchen für „Einstellungen“ unterstützt.



Zusätzlich zu dem Spieleangebot können sich die Nutzerinnen und Nutzer im News-Bereich zur M-BOX, aktuellen Spielen sowie Gewinnspielen auf den neuesten Stand bringen. Im Informations-Bereich sind unter anderem Beschreibungen des M-BOX-Gehäuses, der verschiedenen M-BOX-Varianten sowie Präventionshinweise hinterlegt.



Die M-BOX-App ging Ende Januar 2016 erstmals an den Start und steht im iTunes- wie auch im Google-Play-Store kostenlos zum Download bereit.



Interessant ist zudem noch zu erwähnen, dass vor Kurzem bekannt wurde, dass die beiden Kontrahenten Merkur und Novomatic sich etwas annähern. So wurde nun durch einen Artikel auf bekannt, dass auf ersten Portalen sowohl Novomatic als auch Merkur Slots gespielt werden können; in der Vergangenheit mussten sich Spieler meist für einen der beiden Anbieter entscheiden.

Link: Weitere Informationen über Gauselmann