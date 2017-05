IGT verkauft Double Down Interactive an DoubleU Games für 825 Millionen US-Dollar

Im Social Casino-Umfeld kam es erneut zu einem größeren Deal. IGT verkauft Double Down Interactive an DoubleU Games für 825 Millionen US-Dollar.

Aufbauen und verkaufen, dass ist oft gang und gäbe in der Unternehmerwelt. Ganz egal ob nun Start-up oder Millionen Konzern, eine Übernahme findet nicht selten vom größeren Konkurrenten statt oder bildet den Anfang einer Neustrukturierung des Unternehmens. Nachdem zuletzt Playtika, der Social Casino-Games-Entwickler aus Israel, für 4,4 Milliarden US-Dollar an ein chinesisches Konsortium verkauft wurde (unter anderem Yunfeng Capital), bricht der Übernahme- und Zusammenschlussmarkt nicht ab.



Die JP Morgan Securities Australia Ltd hatte nun verkündet, dass es mehrere Transaktionen im Social-Casino-Geschäft gegeben habe. (Bei Social Casinos handelt es sich um Casinos, welche kostenlos und ) Hierzu zählte die International Game Technology Plc (IGT), welche ihr Segment Double Down Interactive LLC an Südkoreas DoubleU Games Co Ltd für 825 Millionen Dollar verkaufte.



DoubleDown Casino zählt ganz klar zu den erfolgreichsten Anbietern von Social Casino Games und ist in seinem Bereich auch bei weitem nicht mehr alleine. Mit DoubleU Games hat sich zum Beispiel ein Kandidat gefunden, welcher nicht nur die ausreichenden finanziellen Mittel für eine entsprechende Übernahme zur Verfügung hatte, sondern selber bereits durch Spiele wie DoubleU Casino sehr erfolgreich im Markt aktiv ist.



Interessant ist zudem, dass die Unternehmen direkt bei der Bekanntgabe der Übernahme auch verkündeten, dass diese in Zukunft weiterhin eng miteinander zusammenarbeiten werden. IGT soll DoubleU hierbei in den kommenden Jahren dabei unterstützen die Produkte international zu vermarkten.



Ebenfalls erwähnenswert war die Übernahme der (noch) nicht börsennotierten Spicerack Media Ltd durch die Scientific Games Corporation. Weitere Details zur Übernahme wurden keine veröffentlicht. Einen Namen hatte sich Spicerack Media zuletzt mit der Spieleentwicklung von Bingo Showdown machen können.



Übernahmen, Transfers und Zusammenschlüsse dieser Art könnten laut Donald Carducci, Shaun Cousins und Shalin Doshi immer häufiger vorkommen. Die Entwickler digitaler Slot-Maschinen müssten sich auf die 2017 relevanten Präferenzen der Kunden einstellen und diesen wird es immer wichtiger die Spiele als Mobile Game zu spielen. Laut JP Morgan Securities Australia Ltd berichtete Scientific Games, der Deal mit Spicerack habe einen direkten und signifikanten Effekt auf Cash Flow und Einkünfte des Unternehmens gehabt.



Side-Note der Brokerfirma war auch die Onlinegeschäft-Entwicklung des australischen Spieleentwicklers Aristocrat Leisure Ltd gewesen. Die vom Unternehmen gestartete digitale Plattform Cashman Casino, welche gegen Ende Dezember released wurde, soll für weiteren Umsatz sorgen. Das Unternehmen ist vor allem für seine Social Casino-App Heart of Vegas bekannt. In 2016 erwirtschaftete die Firma laut Medienberichten einen Umsatz von 211 Millionen US-Dollar.



Im März dieses Jahres wurde außerdem bekannt, dass der Spiele-Entwickler Huuuge einen starken Wachstum verbuchen konnte und zudem eine neue Niederlassung in Berlin eröffnet. Nach eigenen Angaben erwirtschaftete das Unternehmen im vierten Quartal 2016 einen Umsatz von 8,9 Millionen US-Dollar.