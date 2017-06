Slots für Online-Casinos werden immer aufwändiger

Spielhallen sterben langsam aus und gleichzeitig wächst der Markt der Online Casinos deutlich. So ist es nicht verwunderlich, dass auch die Qualität von Slots weiter zunimmt.

Traf sich vorrangig die Jugend noch vor einigen Jahren zum Zocken in Spielhallen, so ist die Welt der Videospiele spätestens mit dem in die eigenen vier Wände eingezogen und hat somit nun gewissermaßen ein eigenen Zuhause. Seitdem ist die Zahl der Spielotheken als auch Spielcasinos rapide gesunken, denn die leistungsfähigen Spielmaschinen, die daheim an den Schreibtischen stehen, brechen spätestens seit dem Release von Intels x386 CPU und den später folgenden x486- bzw. Pentium- und Athlon-Prozessoren alle Leistungsrekorde. Sicherlich konnten sich auch Konsolen wie PlayStation, Xbox und Spielgeräte von Nintendo durchsetzen, doch gerade hier in Deutschland ist und bleibt der PC die Spieleplattformen Nr. 1.



Wer sich einen Spiele-tauglichen Computer kaufen möchte, muss anfangs zwar etwas tiefer in die Tasche greifen, doch dafür lassen sich PCs deutlich leichter und vor allem auch kostensparender aufrüsten und somit dem Stand der Dinge anpassen. Während Konsolenspieler so alle paar Jahre eine komplett neue Hardware benötigen, können PC-Besitzer z. B. nur die Grafikkarte aufrüsten und andere Komponenten einfach weiter nutzen. Hinzu kommt, dass Spiele für PCs teils deutlich günstiger sind als Games für Konsolen. wie GOG oder Steam haben den Preiskampf hier ordentlich angeheizt.



Während klassische Spiele auf dem Computer vor allem seit der Jahrtausendwende mit dem Start von Windows XP einen Schub bekommen haben, wurden die auf den Bildschirmen gezauberten Grafiken vor allem mit DirectX 9 kurze Zeit später ein richtiger Hingucker – und von Jahr zu Jahr werden 3D Grafiken spektakulärer und nähern sich der fotorealistischen Darstellung. Davon profitieren nicht nur Genres wie Shooter oder Strategie und Racer, auch Online Slots sehen von Jahr zu Jahr besser aus.



Die Geschichte der Online Casinos, die solche Spielautomaten anbieten, hat dabei eine schon längere Geschichte. So gehen die Ursprünge schon weit über 20 Jahre zurück, doch seit 1996 kann man hier mit echten Geldeinsätzen spielen und muss für mögliche Gewinne nicht mehr das Haus verlassen. Und seitdem die Verfügbarkeit von schnellen Internetanschlüssen gegeben ist, kann hier auch die breite Masse der Gamer angesprochen werden und sogenannte Video Slots mit aufwändigen Animationen sorgen für eine teils furiose Optik.



Mittlerweile hat sich eine milliardenschwere Branche entwickelt. Unzählige Anbieter buhlen um die Gunst der Gambler, wobei das hier unter anderem zu erwähnen ist. Hier finden Interessierte unzählige Slots aber auch Spielbank Klassiker wie Roulette und Kartenspiele. Je nach Casino sind die einzelnen Spiele dabei nicht nur am PC spielbar, denn mittlerweile gibt es auch unzählige Apps für Smartphones, die in den Stores von Apple und Google zu finden sind.



Doch zuhause bleiben die Casinogames in erster Linie auf dem Computer und führen somit eine gewisse Tradition fort. So gab es schon zu Zeiten der x286er CPUs erste Spielautomaten auf Diskette, die grafisch allerdings natürlich nicht so viel zu bieten hatten und im Vergleich zu heute doch recht pixelig daherkamen. Doch auch damals sorgten diese Spiele schon für Spaß und Unterhaltung. Und diese Faszination ist bis heute geblieben.