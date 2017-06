Zarenkriege bekommt neues Update

Das Browsergame Zarenkriege hat ein neues Update erhalten. Wir haben alle Informationen für euch!

Zitadellen sind die ganze Rache im neuen Guilden Spiel und ein sehr wichtiger Teil des neuen Spiels und sind der Schlüssel der Guildenrangliste. Es ist der Platz, wo sich Guildenspieler sammeln und ihre Guildengebäude updaten, ihre Einheite trainieren und ihre Guildenfähigkeiten verbessern. Wir haben diese sehr leicht auffindbar auf der Karte gestaltel und geh einfach zur Karte und schau dir diese an, markiert mit einem speziellen Symbol - du kannst es nicht verpassen!



Es kommen bald noch mehr Neuigkeiten über die Guilden!



Wieder einmal teilen wir mit unser geliebten Community mit, was wir in der Entwicklungswerkstatt haben! Wir arbeiten an diesen tollen Erweiterungen zum Guildenspiel und du wirst diese bald im Spiel live sehen können.



Das Team helfen! Warum sollte man in einer Guilde sein, wenn nich um einen gegenseitig helfen? Wenn Guidenmitgleider eiinander helfen, spart es Zeit eine Aufgabe erfolgreich abzuschliessen um 1 Minute oder 1% was auch immer besser ist.



"Guildenfähigkeiten" - Erstellt euch die beste Strategie zusammen mit deien Guildenmitgliedern und erforscht euch die richtigen Fähigkeiten. Wähle zwischen Wirschaft, Offensiven oder Defensiven Fähigkeiten und verbessere diese zum richtigen Level. Es wäre doch echt toll, wenn deinen schwere Kavallerie 200 mehr Lebenspunkte bekommen würde oder?



" Einflusspunkte" - Ganz einfach gesetzt, je einflussreicher deine Guilde ist, je mehr Bonusse wirst du bekommen!



"Guildenbank" - Jeder Guilde sollte eine Schatztruhe voll mit Schätzen haben, um sich alle Ausgaben der Guilde, leisten zu können!



und noch vieles mehr....

Link: Jetzt Zarenkriege spielen!