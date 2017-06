Jagex öffnet die Tore zu Menaphos: Die goldene Stadt

12 Jahre lang war sie sichtbar, doch nicht zugänglich - nun läuft der Countdown zum offenen Wochenende. Es warten neue Abenteuer und Geheimnisse, die die Stadt verzehren, darauf, entdeckt zu werden.

Menaphos: Die goldene Stadt, die erste der großen RuneScape-Erweiterungen, wurde jetzt für das Online-Rollenspiel veröffentlicht. Menaphos: Die goldene Stadt ist für alle RuneScape-Mitglieder kostenlos verfügbar und öffnet die Tore zu der Wüstenstadt, die seit mehr als 10 Jahren im Spiel sichtbar aber fest verschlossen war.



In der 16-jährigen Geschichte von RuneScape ist Menaphos: Die goldene Stadt das größte Single-Day Content-Update und bietet vier brandneue Story-Quests, zufällig generierte Stadt-Quests, ein neues Berserkerverlies, die Heraufsetzung der beliebten Fertigkeit Berserker auf Stufe 120, ein Labyrinth-ähnliches Minispiel namens ‚Wandernde Grüfte‘ und eine grafische Überarbeitung der gesamten Wüstenregion.



Damit alle Spieler Menaphos erleben können, gibt es von 9. – 12. Juni ein offenes Wochenende, an dem auch alle Nicht-Mitglieder die Erweiterung und natürlich die RuneScape-Welt Gielinor vollkommen kostenlos erkunden können.



Während die Erweiterung hauptsächlich für mittel- und hochstufige Spieler konzipiert ist, wird Menaphos auch Neueinsteigern des Online-Rollenspiels zur Verfügung stehen. Nach Abschluss einer dreiteiligen Quest-Serie, die sie durch die Wüste bis zur Stadt selbst führt, können sie das Gebiet erkunden und Objekte sammeln. Außerdem bekommen sie einen Bonus von 5% auf alle Trainingsmöglichkeiten, können Stadt-Quests abschließen und Menaphos als Sprungbrett für den Rest der weiten Spielewelt nutzen.



„Die Spieler wollten über 12 Jahre lang wissen, was sich hinter den verschlossenen Toren von Menaphos verbirgt. Wir freuen uns also sehr darauf, nun alles zu veröffentlichen. Als wir letztes Jahr beim RuneFest sagten, dass die erste große RuneScape-Erweiterung die goldene Stadt sein wird, war das Feedback unglaublich“, so David Osborne, leitender Designer von RuneScape. „Wir hoffen, dass unseren Spielern dieses Abenteuer gefallen wird und sie alle Geheimnisse, die die Stadt mit sich bringt, für sich entdecken werden!“

