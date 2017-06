Erfolgreiches Schlag den Star XTiP Spiel

Beim letzten Schlag den Star-Duell zwischen Lena Meyer-Landrut und Lena Gercke gab es erneut eine spannende Kooperation mit XTiP. TV-Zuschauer konnten über XTiP Wetten abschließen und eine Reise gewinnen.

Es war das längste „Schlag den Star“-Duell aller Zeiten: Vor kurzem traten zwei Lenas – Sängerin Lena Meyer-Landrut und Model Lena Gercke – gegeneinander an, und kämpften bis nach zwei Uhr nachts um den Sieg. Den konnte schließlich Lena Meyer-Landrut einfahren, obgleich Lena Gercke nach Mitternacht eine fulminante Aufholjagd hinlegte.



Bereits zum fünften Mal konnten die „Schlag den Star“-Zuschauer beim Schlag den Star XTiP Spiel sowohl bei den einzelnen Spielen als auch beim Gesamtsieg auf ihren Promi-Favoriten tippen, und dabei auch noch eine Reise nach Las Vegas gewinnen.



Bei XTiP handelt es sich unter anderem um eine App für Sportwetten, welche zum Unternehmen Gauselmann gehört; einer der größten Konkurrenten ist das in Österreich ansässige Unternehmen Novomatic, welches unter anderem die Novoline-Titel wie . Betrieben wird XTiP von der Holding Merkur Sportwetten, sowohl den konzerneigenen Wettanbieter Cashpoint als auch die Vertriebsorganisationen in den Kernmärkten Deutschland (unter der Marke XTiP), Österreich und Dänemark (unter der Marke Cashpoint) umfasst.



Zu den Highlights der Sendung gehörte das sechste Spiel „Moderner Zweikampf“, in das Lena Meyer-Landrut mit einer Quote von 1,75 als Favoritin ging. Konnte sie den ersten Durchgang noch klar für sich entscheiden, drehte Lena Gercke den Spieß im zweiten und dritten Durchgang um, und brachte sich damit in die Favoritenrolle. Dennoch konnte Meyer-Landrut einen finalen fünften Durchgang erzwingen, den sie dann auch gewann.



Nach neun Spielen befand sich Lena Meyer Landruth mit einer Quote von 1,6 in der Favoritenrolle, Lena Gercke nahm mit fünf Punkten die Außenseiterrolle ein. Ab ihrem Gewinn des Spiels Nummer zehn („Blamieren oder Kassieren“) fuhr das Model weitere Siege ein, und nahm die Rolle der Favoritin ein. Auch im 14. Spiel, dem Matchball-Spiel, setzten die Zuschauer mit einer Quote von 1,85 auf Lena Gercke, das sie souverän gewann. Das 15. und letzte Spiel stuften die Zuschauer mit 1,9 gänzlich ausgeglichen ein. Hier konnte Lena Meyer-Landrut ihren finalen Sieg einfahren.



„Bei Schlag den Star kann die Favoritenrolle von Spiel zu Spiel wechseln. Das macht nicht nur die TV-Sendung, sondern auch das Schlag den Star XTiP Spiel so spannend. Mit durchschnittlich 1,79 Millionen TV-Zuschauern war auch die fünfte Auflage war ein voller Erfolg, so dass wir planen, den Zuschauern auch zukünftig ein spannendes Wetterlebnis zu bieten“, so Dr. Peter Reinhardt, Marketingverantwortlicher bei XTiP.