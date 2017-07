Big Bang Empire feiert den Christopher Street Day

Publisher European Games Group und Entwickler Playata gaben bekannt, dass im Spiel Big Bang Empire der Christopher Street Day gefeiert wird.

Ab sofort und bis einschließlich 26. Juni feiert das kostenlose Browserspiel Big Bang Empire des Spielepublishers European Games Group und des Entwicklerteams von Playata den jährlich stattfindenden Christopher Street Day. Spieler erwartet die komplette Woche über die verrückteste Party in ganz Tellville, bei der Toleranz und Gleichberechtigung im Mittelpunkt stehen. Neben einer aufregenden Convention stehen vier regenbogenfarbige Gegenstände sowie ein Freilicht-Filmset auf einer riesigen Grünfläche für die Spieler zur Auswahl bereit.



Während des kunterbunten Festes findet in Tellville zudem eine passende Convention statt – Dragqueen-Ikone und vielbeschäftigte LGBT-Event-Managerin steht mächtig unter Zeitdruck, denn einige Helfer für die Christopher Street Day Parade haben kurzfristig abgesagt. Nun sind die angehenden Erotikstars im Spiel gefragt Belinda tatkräftig zu unterstützen, damit der Festzug auch dieses Jahr ein voller Erfolg wird.



Um auch bei der Parade eine gute Figur zu machen, haben die Besitzer des Ingame Shops das Sortiment um vier farbenfrohe Gegenstände, passend zum Christopher Street Day, erweitert. Neben einer jeweils männlichen und auch weiblichen Regenbogen-Perücke sowie einer Brustbedeckung steht eine Regenbogen Hundemarke als auch ein spezielles farbenfrohes Gadget zur Verfügung.



Während des Christopher Street Days ist das temporäre Film-Set Joypark mit seinen riesigen Grünflächen wieder der angesagte Treffpunkt für alle Spieler, die sich gerne in der freien Natur aufhalten oder unter freiem Himmel zur Sache gehen.

Link: Jetzt Big Bang Empire spielen!