Huuuge Games vermeldet 200 Mitarbeiter

Der Social Casino-Anbieter Huuuge Games hat vor kurzem bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Marke von 200 Mitarbeitern durchbrechen konnte. Erst vor wenigen Monaten eröffnete Huuuge auch eine Niederlassung in Berlin.

Noch Anfang des Jahres haben wir darüber berichtet, dass der Social Casino Betreiber Huuuge Games 150 Mitarbeiter verzeichnet. Nun, nur wenige Monate später, vermeldet der Spieleentwickler einen Mitarbeiterzuwachs auf über 200 Mitarbeiter. Dies bedeutet einen Zuwachs von über 33 Prozent.



Huuuge Games betreibt insgesamt vier Studios: drei in Polen (Warschau, Bromberg, Stettin) und eins in der deutschen Hauptstadt Berlin. Auf alle Studios sind zusammen die über 200 Mitarbeiter verteilt. Anfang Mai berichtete Huuuge Games in seinem Blog, dass das Unternehmen Free-2-Play Spiele-Veteran Henric Suuronen für das Unternehmen verpflichten konnten.



Wenn man bedenkt, dass Huuuge Games erst relativ spät in den Social Casino Bereich einstieg, als die meisten sagten, dies sei für diesen Markt bereits viel zu spät um ein gutes Stück davon abzubekommen, hat sich der Spieleentwickler erstaunlich gut in den letzten zwei Jahren gemausert.



So konnte das Unternehmen im vierten Quartalsbericht 2016 mit einem Umsatz von 18,9 Millionen US-Dollar einen Anstieg von 894% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen und konnte sich innerhalb eines Jahres einen guten Marktanteil gegenüber seinen Konkurrenten wie Zynga und Playtika sichern. Interessant ist hierbei zudem zu erwähnen, dass das Unternehmen eigene Slots produzierte und so nicht auf bekannte Marken wie Ramses Book, Super Duper Cherry oder das setzt.



Aber zum großen Erfolg von Huuuge Games tragen natürlich auch die Spiele ein gutes Stückchen bei. So finden sich Titel von Huuuge Games immer wieder in den Top Charts des Google Play Stores als auch des Apple App Stores. Zu den erfolgreichsten Spielen des Unternehmens zählt unter anderem Huuuge Games Casino.



Laut Huuuge Games CEO Anton Gauffin liegt der Erfolg des Unternehmens vor allem auch darin, dass es Huuuge Games geschafft hat einen Echtzeit-Multiplayer Modus einzubauen, bei dem es Spielern möglich ist mit oder gegen die eigenen Freunde zu spielen. Wenn ein Spieler die Einladung eines anderen Spielers zu einem Match akzeptiert, können diese zusammen spielen und sehen, wer besser war. Der Gewinner kann dem Verlierer am Ende eines Spiels zum Beispiel einen virtuellen Drink spendieren.



In Huuuge Casino können Spieler an zahlreichen Slot Maschinen, Baccarat-Tischen, am Roulette oder beim Black Jack ihr Glück gemeinsam mit ihren Freunden versuchen. Zudem ist es möglich an Tournieren teilzunehmen.



In Zukunft hofft Gauffin weitere Märkte weltweit erobern zu können. Ganz interessant würde er zudem China finden, wenn dieses die Türen für Social Casinos öffnen würde.