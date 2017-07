Eine Reise in die Vergangenheit bei InnoGames-Spielen

Eine Reise in die Vergangenheit – InnoGames startet Monat der Klassik-Server. Spieler können sich auf klassische Versionen von The West, Grepolis und Die Stämme freuen.

Zur Feier seines zehnjährigen Firmenjubiläums dreht der Hamburger Onlinespieleanbieter InnoGames die Zeit zurück und startet eine Reihe von Klassik-Servern für seine legendären Onlinespiele Die Stämme, The West und Grepolis. Vom 3. bis 31. Juli tauchen Fans in die Atmosphäre der ersten Spielversionen ein - mit ursprünglicher Grafik und klassischen Regeln. Die Topspieler jedes Servers werden am Ende des Monats mit In-Game-Währung belohnt. Die Server sind ab dem 3. Juli unter folgenden Links erreichbar:



classic.grepolis.com

classic.the-west.net

http://tribalwars.net/



InnoGames‘ Gründungstitel Die Stämme wurde bereits 2003 veröffentlicht. Die spielbare Klassikversion bietet einen Mix aus moderner Grafik und ursprünglichen Settings. Hierzu gehören eine schnellere Welt-Geschwindigkeit, das 10-Stufen-Forschungssystem und das ursprüngliche System zur Rekrutierung von Adeligen.



Im Online-Rollenspiel The West geht es zurück in das Jahr 2008. Fans des Wilden Westens können sich auf originale Grafiken und Features aus einer der ersten Versionen des Spiels freuen und Vergleiche ziehen, wie weit sich das Spiel seitdem entwickelt hat.



Grepolis ist das zweite Strategiespiel von InnoGames und wurde erstmals 2009 veröffentlicht: Im antiken Griechenland haben Spieler die Aufgabe eine kleine beschauliche Stadt zu einer mächtigen antiken Metropole auszubauen. Fans haben nun die Gelegenheit Version 1.26 zu spielen, die Anfang 2011 veröffentlicht wurde, inklusiver ursprünglicher Grafik und Features.



Hendrik Klindworth, CEO von InnoGames: „Es ist großartig, dass wir unseren Spielern ein kleines Stück der Vergangenheit wiederbringen können, indem wir ihnen zeigen, wie ihre Lieblingsspiele früher ausgesehen haben. Es ist auch für mich beeindruckend zu sehen, wie sich nicht nur die Grafik unserer Spiele in den letzten Jahren entwickelt hat, sondern auch die Gameplay-Mechaniken. Der Juli wird unser Monat der Klassik-Server und ich wünschen allen Fans viel Spaß mit den Spielen, die unser Unternehmen entscheidend geprägt haben.“

Link: Weitere Informationen über InnoGames