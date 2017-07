InnoGames TV Juli Episode veröffentlicht

Bereit für den Sommer? InnoGames TV Juli Episode veröffentlicht. Wir haben alle Informationen für euch.

InnoGames hat heute die Juli-Ausgabe von InnoGames TV veröffentlicht. Das etwa 7-Minuten lange Video stellt die Sommerevents in Forge of Empires und Elvenar, sowie die Klassik-Server in The West, Grepolis und Die Stämme vor.



Forge of Empires startet die Ausgabe mit seinem neuen Sommer-Kasino. Dieses Jahr wird es von zwei royalen Gästen aus einem weit entfernten Reich betrieben: Dem Maharadscha Tanak und seiner Ehefrau Maharani Pari. Um am Glücksrad drehen zu können, benötigen Spieler Kasino-Tickets, die sie durch das Absolvieren der neuen Sommer-Questline erhalten. Zu gewinnen gibt es zehn neue Gebäude mit Set-Boni.



Das diesjährige Sommer-Event in Elvenar heißt „Die Wanderung der Herde“. Ein freundlicher Hirte der Waldelfen führt Spieler durch die neue Questline. Hier treffen sie auf mysteriöse Tiere, wie zum Beispiel Schafe die wie Raupen aussehen oder zweischwänzige Schäferhunde. Nach erfolgreichem Abschluss aller Quests erwarten die Spieler brandneue Gebäude.



Zu guter Letzt zeigt die Episode die neuen Klassik-Server, die anlässlich des zehnjährigen Geburtstages von InnoGames im Juli gestartet werden. Fans von Die Stämme, The West und Grepolis können sich vom 3. bis 31. Juli auf ganz spezielle Versionen ihrer Lieblingsspiele freuen. InnoGames dreht die Zeit zurück und gibt Zugang zu sehr frühen Versionen seiner legendären Spiele, inklusive klassischer Grafiken, Features und Regeln.





