Slayer of Souls – Die Gildenkämpfe wurden veröffentlicht

Das neue Browsergame Slayer of Souls von Media2Art hat ein weiteres Update erhalten. Die Gildenkämpfe sind ab jetzt verfügbar!

Ihr rachsüchtigen Bösewichte, aufgepasst! Am Freitag, den 07.07.2017, wurde um 18 Uhr etwas Feines veröffentlicht. Denn bei Slayer of Souls wurden die Gildenkämpfe losgetreten!In Teams können sich dann deine und eine gegnerische Gilde im Kampf um Gildenehre die Köpfe einschlagen. Um an den Gildenkämpfen teilnehmen zu können, muss eure Gilde mindestens 10 Mitglieder haben. Warum das so ist? Ganz einfach: Zu Kampfbeginn werden jeweils 5 Gildenmitglieder per Zufallsprinzip bestimmt, um an der Auseinandersetzung teilzunehmen. Somit ist gewährleistet, dass jedes einzelne Mitglied Eurer Gilde wichtig ist.Ebenfalls können die Gegner nicht direkt von euch ausgewählt werden, sondern es wird euch ein zufälliger Gegner zugeteilt. Dies soll verhindern, dass man sich auf eine Gilde, bei der man weiß, dass man mühelos gewinnt, einschießt. Damit ihr außerdem keinen Kampf verpasst, könnt ihr euch jeden einzelnen eurer Gildenkämpfe als Replay anschauen.Außerdem raten wir euch, immer euer Bestes zu geben! Denn die epischsten Gildenkämpfe können im Rathaus von sämtlichen Spielern angesehen werden.Und um der ganzen Sache etwas Würze zu verleihen, können ab Update-Release eine Woche lang Gilden umsonst gegründet werden! (Den bisherigen Gildengründern werden die Seelen für die Gründung wieder gutgeschrieben)Als kleiner Einblick in das Entwicklertagebuch sei noch erwähnt, dass zukünftig die Gildenehre noch in anderen Bereichen von Slayer of Souls von Nutzen sein wird.Sprecht euch am Besten bereits jetzt ab, damit ihr am Freitag gleich ausreichend Gildenmitglieder an den Start bekommt. Wir wünschen Euch ein frohes Raufen und Prügeln!Hier geht es los: https://www.slayerofsouls.com/