Daten von einem Ort zum anderen übertragen – So geht es!

Der Software-Entwickler EaseUS hat uns vor kurzem die Software EaseUS Todo PCTrans präsentiert, welche wir euch hier kurz vorstellen möchten. Die Software ermöglicht es euch Daten von A nach B zu transferieren.

Wer schon einmal umgezogen ist, der weiß, dass Umzüge meist zeitaufwändig und nervenraubend sind. Aber nicht nur normale Umzüge von einem Ort zum nächsten können einen zur Weißglut bringen sondern auch technische Umzüge von einem PC zu einem neu gekauften. Meist stellt sich dann die Frage, wie man am schnellsten und einfachsten seine Daten und Anwendungen am besten ohne Datenverlust auf das neue Gerät bekommt.Das Unternehmen EaseUS bietet zahlreiche Programme an die von Datenrettung, Backup und Wiederherstellung bis hin zum Partitionen Manger gehen. Doch im Falle eines Datenumzuges ist das EaseUS Todo PCTrans Free laut den Entwicklern das richtige Programm.Mit Hilfe dieser kostenlosen PC Transfer Software für Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP oder Server 2003/2008/2012 können unter anderem Dokumente, Anwendungen und Musik ganz einfach auf einen neuen Computer oder ein neues Betriebssystem übertragen werden. Dabei werden aber nicht nur die Anwendungen und Daten übertragen, sondern auch die Einstellungen.Das Programm EaseUS Todo PCTrans bietet seinen Nutzern drei verschiedene Modi für die Übertragung von Anwendungen und Daten an: über eine Image Datei, über eine Netzwerkverbindung und lokale Applikationen übertragen.Um Anwendungen und Dateien zwischen lokalen Festplatten zu übertragen, müsst ihr als aller erstes EaseUS Todo PCTrans auf euren PC herunterladen. Anschließend müsst ihr die Software starten und den Menüpunkt „Lokale Applikationen übertrage“ auswählen. Nun sucht ihr die gewünschten Applikationen und den Speicherort aus, auf dem die Apps gespeichert werden sollen und klickt auf „Übertragung“ und schon kann es losgehen.Wollt ihr hingegen eure Daten und Anwendungen über eine Netzwerkverbindung übertragen, dann müsst ihr EaseUS Todo PCTrans auf beiden Rechnern installieren. Wichtig zu beachten ist hierbei, dass sich beide PCs im gleichen LAN Netzwerk befinden. Nun müsst ihr das heruntergeladene Programm auf beiden Computern starten und den Menüpunkt „Über eine Netzwerkverbindung“ auswählen.Im nächsten Schritt wählt ihr von einem PC aus von welchem Rechner die Anwendungen und Daten übertragen werden sollen. Hierbei ist es wichtig, dass auf beiden Computern alle Anwendungen geschlossen sind, selbst die Firewall und das Antivirus-Programm. Jetzt müsst ihr nun noch die Daten oder Anwendungen auf den neuen Computer übertragen.Die letzte Möglichkeit um Daten und Anwendungen mit Hilfe von EaseUS Todo PCTrans zu übertragen ist über eine Image Datei zu erstellen. Auch hier müsst ihr zuerst das Programm auf dem Quellcomputer von dem Anwendungen und Daten übertragen werden sollen installieren. Wie schon zuvor erklärt müsst ihr das Programm EaseUS Todo PC Trans starten und „Über eine Image Datei“ auswählen.Nun müsst ihr „Erstellung einer Image Datei“ anklicken und den Speicherort sowie die Anwendungen und Daten, die übertragen werden sollen, auswählen. Vergesst nach diesem Schritt nicht die entstandene Image Datei zu speichern.Anschließend installiert ihr das Programm auf dem Zielrechner, auf welchen die Anwendungen und Dateien übertragen werden sollen. Zudem müsst ihr auch die Image-Kopie-Datei, die ihr zuvor erstellt habt, ebenfalls auf dem Zielcomputer installieren.Habt ihr beides erledigt müsst ihr nur noch EaseUS Todo PCTrans auf dem Ziel-PC öffnen auf „Über eine Image Datei“ gehen und auf „Übertragung der Image Datei“ klicken. Nun nur noch den Speicherort und die gewünschten Daten und Anwendungen, auswählen, auf „Übertragen“ klicken und schon ist der Umzug aller Anwendungen und Daten vollbracht.