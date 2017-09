Oldschool-RuneScape bekommt Fossil Island

Bei OldSchool RuneScape wird es prähistorisch: Ein neuer Landesteils voller Fossilien, Lavaströme und uralter Geheimnisse wartet.

Ein neues Abenteuer an einem Ort, der sich über Millionen von Jahren entwickelt hat, wartet auf die Spieler: Oldschool-RuneScape hat heute die uralten Küsten von Fossil Island entdeckt, einem neuen Gebiet, das exklusiv nur für das nostalgische MMORPG erscheint. Fossil Island, schon lange im Spiel angedeutet, hält neue Abenteuer für Spieler aller Stufen bereit. Die Spieler erwartet ein vorzeitliches Land, in dem sie die Überreste historischer Kreaturen entdecken, die aus der Vergangenheit von Gielinor stammen.



Zusätzlich zu einem Abenteuer, das Spieler zur Insel bringt (aber erst nachdem sie ein Schiff gebaut haben, um dorthin zu segeln), werden Spieler auf längst vergessene Skelett-Lindwürmer treffen. Neue Trainingsmöglichkeiten bringen die vergrabenen Überreste aus der vorzeitlichen Geschichte Gielinors ans Licht! Mit der Veröffentlichung von Fossil Island wird auch das Museum von Varrock erweitert. Spieler können dadurch anderen Bewohnern die Vielfalt der prähistorischen Kreaturen zeigen, die einst auf der Fossilieninsel lebten.



„Fossil Island war für lange Zeit in RuneScape und der Community ein Mythos. Die ersten Design-Dokumente entstanden vor mehr als einem Jahrzehnt, wir sind also sehr stolz darauf, dass die Community von Oldschool-RuneScape mit überwältigender Mehrheit dafür gestimmt und die Entwicklung und die Veröffentlichung so unterstützt hat.“ so Mathew Kemp, Senior-Produktmanager von Oldschool-RuneScape.

