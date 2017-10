Runescape Spieler gewinnt 20.000 US-Dollar

Der Oldschool Runscape Spieler 5PLUS50K12 hat 20.000 US-Dollar gewonnen. Das Finale des Deadman-Tourniers fand am vergangenen Samstag statt.

Der Oldschool RuneScape-Spieler 5PLUS50K12 hat bei der Herbst-Ausgabe des Deadman-Tourniers gewonnen und sich das Preisgeld von 20.000 $ gesichert. #TeamLUL gewann weitere 10.000 $, die der Organisation ‚Make-a-Wish‘ zugutekommen, die im Vorfeld vom Team ausgewählt wurde.



Das Finale, das vergangenen Samstag am 23. September während des RuneFests 2017 im Battersea Evolution in London stattfand, war der Höhepunkt eines dreimonatigen, bombastischen Spielerkampf-Events in Oldschool RuneScape. Tausende von Spielern nahmen am Turnier teil, von denen am Ende nur noch ein Spieler übrig blieb.



Zehn Spieler nahmen vor einem riesigen Publikum live auf der Hauptbühne beim RuneFest am Finale teil. Mit dabei waren beliebte und wohlbekannte Spieler wie B0aty, Faux, und MMORPGrs. Hunderttausende verfolgten das Ereignis über den Twitch-Kanal von RuneScape.



„Herzlichen Glückwunsch, ‘5PLUS50K12’! Was für ein großartiger Kampf, der Sieg ist wirklich wohlverdient“, sagte Mathew Kemp, Senior-Produktmanager von Oldschool-RuneScape. „Das Deadman-Tournier wird in der kompetitiven Spieleszene immer beliebter und erfolgreicher, seitdem wir es vor fast zwei Jahren zum ersten Mal durchführten. Die Herbst-Ausgabe war da keine Ausnahme und ist wieder sehr gut angekommen. Durch die Austragung des Finales beim RuneFest vor einem riesigen Publikum wurde das Finale wahnsinnig spannend und aufregend und war etwas ganz Besonderes.“

