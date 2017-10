Die Herausforderung der Social Casino Games!

In den letzten Jahren machten mehr und mehr sogenannte Social Casino-Spiele von sich Reden. Mit vier Milliarden Dollar sind sie mittlerweile am Umsatz der gesamten Gaming-Branche beteiligt. Das ist ein ganz beachtlicher Teil vom großen Kuchen. Doch wie kann das Genre weiterwachsen und noch ganz andere Spielertypen einfangen?

Noch vor einigen Jahren fanden Casino-Spiele in eben jenen in den Städten hinter geschlossenen Türen statt oder man zockte ebenso das ein oder andere Mal offline. Nun aber hat sich die Sparte der Social Casino Games massivst ausgeweitet und holt sich einen satten Anteil an den Umsätzen der Gaming-Industrie. Vier Milliarden machen die Unternehmen mit den Casino-Games auf Portalen und sozialen Plattformen. Denn genau da kommt der Name auch her - von der Präsenz der Games auf sozialen Plattformen, nicht etwa dadurch, dass sie besonders viele soziale Elemente haben. Doch genau dazu kommen wir im Folgenden.Die Branche der Social Casino Games sollte sich Gedanken machen. Gedanken darüber, wie sie über ihr Nischenpublikum, was durchaus beachtliche Ausmaße angenommen hat, aber stagniert, hinauswachsen können und neue Spieler gewinnen können. Welche Strategien die Entwickler dabei verfolgen sollten, zeigt eine Analyse auf Gamasutra, die wir hier gern - in aller Kürze - vorstellen wollen.Was in Casino-Games ganz normal ist, holt keinen Strategieliebhaber hinter dem Ofen hervor - der Zufall, und nur dieser, bestimmt über Sieg oder Niederlage! Strategiespiele sind auch mobile beliebt wie eh und je und die Herausforderung für die Spieler liegt hier eben nicht im Zufall, sondern in der Beeinflussung seines Weges zum Erfolg durch taktisches Überlegen und kluges Entscheiden. Will die Sparte der Social Casino Games also genau diese Spieler auch für sich gewinnen, dann muss ein Mix aus strategischem und skillbasierten Gameplay die Zufallskomponente vervollständigen und interessant machen.Auf eine spannende Reise gehen - das ist es, was viele Spieler so begeistert. Die Erlebnisse im Spiel bauen aufeinander auf, der Weg zum Ziel ist gepflastert mit Erfolgen, Wendungen und Stolpersteinen. Fortschritt ist eben nicht nur der Hinweis auf einen Erfolg oder eine Niederlage in einer Timeline, sondern viel mehr. Casino-Spiele müssen mit spielerischen Elementen ausgestattet werden, die Ziele setzen, auch einmal störend auf die Reise einwirken, dem Spieler Herausforderungen geben. Liest sich schon schwer und ist sicher noch viel schwerer umzusetzen.Was wären Casino-Spiele ohne Wiederholungen? Na, auf jeden Fall keine Casino-Spiele! Immer die gleichen Spielmechaniken lassen den Spieler versuchen, seine Ergebnisse immer und immer wieder zu steigern. Dass Wiederholungen auch in ihrer schönsten Form irgendwann langweilig werden, sollte nicht verwundern. So ist es auch für Social-Casino-Games an der Zeit, die Spiele etwas zu beleben und Abwechslung hineinzubringen. Live-OPs sind ein Mittel dazu. Ereignisse und kleine Abwandlungen im fertigen Spiel heben die Monotonie auf und fördern neuen Wettbewerb.Power mit Promis? Ja, manch einem wird der vierte Punkt in dieser Liste jetzt nicht ganz so gut gefallen oder sogar sauer aufstoßen, aber der Trend geht nun einmal in die Richtung und die Erfolge sprechen auch für sich. Der Vollständigkeit halber wollen wir den Punkt des Pushens von Spielen durch Berühmtheiten, VIP´s, Stars und Sternchen nicht weglassen. In der klassischen Werbung ist es schon lang bekannt, dass sich Produkte mit einem bekannten Gesicht besser verkaufen lassen und es ist nun eben auch in der Spielebranche angekommen. Dabei spielt es jetzt weniger eine Rolle, ob das Spiel die Berühmtheit inne hat und man quasi deren Spiel spielt (Gordon Ramsey, Kim Kardashian) oder ob es durch eine bekannte Person beworben wird (Arnold Schwarzenegger). Ein Aspekt jedenfalls, mit dem sich auch die Social-Casino-Gaming-Sparte beschäftigen sollte, ist eben die Popkultur.Social Casino Games heissen nicht so, weil sie besonders sozial sind, sondern weil sie vor allem auf sozialen Plattformen wie Facebook oder extra dafür geschaffenen Portalen erschienen sind. (Der aufmerksame Leser merkt, dass wir einen Kreis schließen.) Ein Social Casino unterscheidet sich demnach kaum von Titeln wie Platinum Play casinospiele . Die oft zu unrecht vermuteten sozialen Features aber werden nun immer mehr von den Entwicklern der Social-Casino-Games entdeckt. Chats, Highscores, Freundeslisten gehören auch in die Casino-Games, wie sie in vielen anderen Online-Game-Genres schon längst Standard sind. Der einfachste und auch für die Spieler charmanteste Weg organisch mehr Zuwachs für die Spiele zu bekommen.Wenn also die Branche weiterwachsen will (und das will sie bestimmt), dann lohnt es sich, auf diese 5 Punkte mal ein Auge zu werfen. Es ist ja nicht gesetzt, dass man alle 5 Bereiche in ihrer Gänze abdecken muss, um weiter zu wachsen und neue Spielergruppen anzuziehen.Ganz nebenbei bemerkt, ist dies auch eine tolle Liste für jegliche Spiele-Entwickler, die erfolgreiche Spiele in einer übersättigten Welt herausbringen wollen. Aber natürlich kann man auch ganz in seiner Nische bleiben, sich nicht in den Mainstream ziehen lassen und mit dem zufrieden sein, was man durch gute Spiele mit treuen Fans ebenso schon verdient. Da liegt auch die Entscheidung der Social Games Entwickler: Weiter für die harte Kernzielgruppe oder Ausweitung und Anpassung für die Masse?