RuneScape öffnet die Tore zur Dimension der Verdammten

Wenn es keinen Platz mehr in der Hölle gibt, erobern die Toten Gielinor und es gibt 200 Millionen Goldmünzen im Spiel für die Person, die am längsten überlebt.

Das Kult-MMORPG RuneScape hat heute eine Tür zur ‚Dimension der Verdammten‘ geöffnet, einem brandneuen Wettkampf-Spielmodus, bei dem Spieler um jeden Preis überleben müssen. Die Spieler werden in diesem Modus in eine alternative, untote Dimension geworfen, in der die Toten wieder auferstanden sind. Dieser Modus ist nur 10 Tage lang verfügbar.



In diesem Paralleluniversum von RuneScape tauchen Zombies überall auf und Spieler müssen Ressourcen sammeln, um die blutdurstigen Horden zurückzuschlagen. Sie müssen in einem einstündigen Durchgang so viele Punkte wie möglich erreichen und können mehrere Versuche starten, aber nur der beste Durchgang wird gewertet und kann das Ticket für das Finale bedeuten. Am 28. Oktober kämpfen dann die 1.000 besten Spieler in einem 90-minütigen Finale um den Titel ‚König/in der Verdammten‘.



„Wir haben in der Vergangenheit bereits mit der Idee solcher Überlebensmodi für RuneScape gespielt, wie zum Beispiel mit DarkScape vor ein paar Jahren und sie waren sehr beliebt. Da es bei diesem Modus jedoch nur um den Monsterkampf geht, ist die Dimension der Verdammten anders als alles, was wir bisher veröffentlicht haben“, sagte Matt Casey, Senior Produktmanager von RuneScape. „Wir sind schon gespannt auf das Vorgehen und die Taktiken der Spieler in den nächsten Tagen, wenn sie versuchen, das Finale zu erreichen, damit sie um die tollen Preise kämpfen können. Aber da es nur 1.000 Plätze im Finale gibt, wird der Wettbewerb sehr schwer.“



Die Dimension der Verdammten ist sowohl für Neulinge als auch für Veteranen offen. Damit alle Spieler den Modus gleichwertig erleben können, müssen mutige Abenteurer erst ein neues Konto erstellen. Diese angehenden Zombiejäger starten dann mit einem vollständig trainierten Konto, damit sie auch eine Change gegen die Untoten haben.



Die ‚Dimension der Verdammten‘ spielt in der kostenlosen Gegend von Gielinor und der Spielerkampf ist deaktiviert. Natürlich gibt es auch jede Menge Belohnungen zu gewinnen. Alle Teilnehmer erhalten das Überlebens-Kostüm und die ‚Todesruhe-Axt‘, die 1.000 Finalisten erhalten außerdem den Titel ‚der/die Verdammte‘, die 10 besten Spieler bekommen in Falador eine Statue mit ihrem Namen eingraviert sowie ein Haustier und die besten fünf Spieler erhalten zudem noch eine bezahlte Reise zu Jagex sowie eine kostenlose Gold-Premium-Club-Mitgliedschaft für ein ganzes Jahr. Der Sieger oder die Siegerin erhält nicht nur alle vorigen Preise, sondern sahnt auch 200 Millionen Goldmünzen im Spiel, lebenslange RuneScape-Mitgliedschaft, einen Zombie-Preis im echten Leben und den Titel ‚König/in der Verdammten‘ ab.

