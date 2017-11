Zarenkriege – Halloween Event 2017: So gehts!

Beim Browsergame Zarenkriege gibt es ein Halloween-Event. Wir haben alle Informationen für euch!

Löse die Quests von dem Halloween Kürbiskopf und erhalte besondere Belohnungen. Wir zeigen dir, auf wie viele Quests du dich vorbereiten musst.



Eine neue Event-Questreihe

Freue dich auf das neue Event zu Halloween in Zarenkriege und löse spannende Missionen. Das Team von XS Software welches auch weitere Browsergames wie Lady Popular oder Rage War veröffentlicht hat, kündigt zusätzlich an, dass es in Zukunft noch mehr Events mit speziellen Quests geben wird.



Bereits bekannt sollten die beibten Missionen und Events im Spiel sein, wo man zum Beispiel dir Banditencamps besiegen muss. Es handelt sich dabei um eine besondere Abfolgen von Quests, an deren Ende eine besondere Belohnung steht. Natürllich musst du dafür alle Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Eventzeit lösen. Was aber erwartet dich nun während der Halloween-Quests?



Deine Stadt wird vom gruseligen Kürbiskopf heimgesucht und du must 10 Aufgaben innerhalb der Spielzeit von 7 Tagen erfogreich beantorten.



Es taucht ein neuer Eventblock im Spiel auf, wo ihr dann die Fragen gestellt bekommt vom Kürbis. Dort könnt ihr dann spannende Gewinne einsammeln wie zum Beispiel:

- Eine Menge Einheiten

- Extra Ressourcen in Gold, Eisen, Holz und Nahrung für deine Einheiten

- Besondere Gegenstäde für deinen Ritter

- Und die Möglichkeit 25% mehr Gold zu kaufen über die gesamte Länge des Events



Falls du eine Frage nicht richtig beantwortet hast, kannst du diese nach 30 Minuten Wartezeit wiederholen!

Gelingt es dir alle 10 Fragen richtig zu beantworten und alle Gewinne einzusammeln bis zum 31.10?



Verpasse nicht die einzigartige Gelegenheit und melde dich jetzt an bei Zarenkriege!



Zarenkriege ist einer der Urfäter der Mittelalter Browsergames und wurde von XS Software erstellt und immer weiter verbessert durch die Jahre. In Zarenkriege kannst du aus 13 verschiedenen Völkern und aus über 40 Armeetypen wählen und dich mit dem einzigartigen Kampfsystem gegen andere Gegner aus aller Welt durchsetzten!

