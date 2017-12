Runescape: Weihnachts-Update

Im neuen Mini-Abenteuer im Zuge der Winterevents in ganz Gielinor wird der fröhliche Mann im roten Anzug vermisst, seit er seinen Uhrwerk-Gnomen in einen richtigen Jungen verwandeln wollte.

Die festliche Jahreszeit in RuneScape hat kaum begonnen und schon schwebt sie wieder in Gefahr! Die Spieler müssen sich im neuen Mini-Abenteuer ‚Das G-Nom-Projekt‘ auf die Suche nach dem Weihnachtsmann begeben, denn er ist mal wieder verschwunden!



Zuletzt wurde er beim Versuch gesehen, einen Uhrwerk-Gnomen in einen richtigen Jungen zu verwandeln und nun wird die Geschichte fortgesetzt, die im November begann, als Spieler Uhrwerkteile für das Spielzeug finden mussten. Wenn die Spieler es schaffen, den Weihnachtsmann zu finden und Weihnachten zu retten, winken ihnen einige feurige Belohnungen.



Bis 8. Januar kehrt bei RuneScape außerdem die ‚festliche Aura‘ zurück, die einen EP-Boost von 50% sowie einen eisig schönen Ziereffekt gewährt. Der Adventskalender im Spiel ist außerdem in vollem Gang, also sollten Spieler sich täglich einloggen, um sich jeden Tag bis zum 25. Dezember ihr Geschenk abzuholen.

Link: Jetzt Runescape spielen!