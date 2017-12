Macht euch bereit für Weihnachten in Rage War!

Auch im Spiel Rage War von XY Software gibt es passend zu Weihnachten in Update. Wir haben alle Informationen für euch.

XS Software und Rage War haben einige tolle Neuigkeiten im Spiel erstellt zum Weihnachtsevent.



Ab dem 18th of Dezember steht euch ein ganz neues Gebäude für euch zur Verfügung, das Haus vom Santa. Das neue Gebäude bring einen richtigen Schub an Bevölkerung für jeden Spieler. Es ist das erster Gebäude im Spiel welches sich nach dem Vortschritt in den verschiedenen Eras anpasst.

Hier sind die Stufen

1st Era – 48 Bev

2nd - 120

3rd - 300

4th - 750

5th - 1875

6th – 4688



Ihr werdet auch zwei neue Avatare im Winterstyle zu eurer Auswahl finden, kostenlos! Der böse Hirsch und der Kanonenbestückte Santa!



Auch haben die Develover von Rage War euch einen riesigen Tannenbaum in eure Städte geplantzt der euch mit buten Lichtern viel Spaß bringen wird.



Ihr könnt das neue Gebäude ganz normal mit euren Ressources erwerben!



Das ist aber noch lange nicht alles, es gibt auch noch eine riesiges gebündeltes Angebot für euch. Es beginnt heute und steht für euch über die ganze Weihnachtzeit beteit! Es ist das beste Angebot das Rage War bislang zur Auswhal hatte, also nicht verpassen!

