Mr Green präsentiert neues Produkt

Mr Green und NetEnt haben in Zusammenarbeit ein umfangreiches 3D-Live-Casino-Erlebnis namens Live Beyond Live entwickelt, das mit nur einem Klick verfügbar ist.Der renommierte Glücksspielanbieter Mr Green hat mit Live Beyond Live eine neue Form von Spieleerlebnis geschaffen: Dabei handelt es sich um virtuelles Casino, dessen Schauplatz ein fiktives Penthouse in Los Angeles ist. Es ist ein Live Casino , in dem Nutzer diverse Spieltische mit Live-Croupiers vorfinden. Derzeit bietet diese neuartige Plattform Spielevergnügen bei Blackjack und Roulette an.Anders als in gewöhnlichen virtuellen Spielhallen, sitzt man bei Live Beyond Live tatsächlich mit anderen Teilnehmern am Tisch. Zwar werden bei anderen Anbietern die Einsätze und Wetten eingeblendet, aber die Interaktion untereinander bleibt aus. Anders beim neuen Angebot von Mr Green . Mit vorerst vier Tischen, an denen an je zwei Mal Live Roulette und je zwei Mal Live BlackJack gespielt wird, erhält der Nutzer sofort nach dem virtuellen Eintritt das Gefühl, sich tatsächlich in einem Casino zu befinden, in dem man von anderen umgeben ist. Man sitzt mit seinem eigenen Avatar selbst am Tisch und kann dabei zuschauen, wie andere Spielteilnehmer setzen. Der Avatar sorgt bei Gewinnen und Verlusten durch Mimik und Gestik für ein einzigartiges Realitätsgefühl. Aber auch darüber hinaus wirkt die Umgebung von Live Beyond Live äußerst real. Andere Charaktere bewegen sich zwischen den Tischen, auch Mr Green persönlich schaut von Zeit zu Zeit nach dem Rechten. Die interaktive Umgebung rundet das realistische Spieleerlebnis ab.Vorerst ist Live Beyond Live nur für das mobile Casino von Mr Green verfügbar, welches sowohl über die Mr Green App, als auch direkt über den Smartphone- oder Tablet-Browser genutzt werden kann. Wer lieber gemütlich zuhause vorm PC zockt, muss sich noch ein wenig gedulden. Im zweiten Quartal soll Live Beyond Live dann auch auf diesem Weg spielbar sein. Die Tatsache, dass die mobile Version den Vorzug einer früheren Markteinführung erhält, zeigt auch, wie sich die Prioritäten von Anwendern verändert haben. Mehr als die Hälfte aller Kunden von Online Casinos spielen heute über Smartphone oder Tablet. Mr Green hat das erkannt und zusammen mit NetEnt ein neues Produkt geschaffen, dass klassisches Zocken mit Virtual Reality verbindet.Per Norman, der CEO von Mr Green & Co, beschrieb die neueste Innovation wie folgt: „Das Live Casino zu einer neuen Erfahrung zu machen, ist ein Beweis für die Technologieführerschaft von NetEnt in der Gaming-Branche. NetEnt und Mr. Green teilen die Ansicht, dass Innovation und Kreativität die Haupttriebfedern sind, um ein überlegenes Spielerlebnis zu bieten. Es ist inspirierend und vielversprechend, das Ergebnis unserer gemeinsamen Bemühungen zu sehen und dem Online-Gaming revolutionäre neue Dimensionen zu verleihen.“Durch die Zusammenarbeit mit NetEnt erhielt Mr Green für zwölf Monate die exklusiven Rechte am Produkt. Mr Green will allerdings nicht nur durch die Exklusivität punkten, sondern das neue Produkt weiter verbessern. Noch findet sich der Nutzer zunächst in Mr Greens Penthouse in L.A. wieder. In naher Zukunft sollen aber auch andere Lokalitäten wie eine Yacht oder ein Schloss als Schauplatz des virtuellen Spielevergnügens dienen.