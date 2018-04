Novomatic schnappt sich Hard Rock-Deal

Der Glückspielkonzern Novomatic konnte sich durch sein Tochterunternehmen Greentube einen mega Deal mit Hard Rock International sichern. Dabei soll eine maßgeschneiderten Social Casino Gaming-Lösungen ausgearbeitet und implementiert werden.

Das Tochterunternehmen und gleichzeitig die Interactive Division von Novomatic Greentube, sicherte sich den Zuschlag für die Umsetzung eines Großprojekts für die Hard Rock International-Gruppe. Der Auftrag beinhaltet die Implementierung einer maßgeschneiderten Social Casino-Plattform für sämtliche Seminole- und Hard Rock Casino-Standorte.Mit Greentube Pro, der Social Casino-Lösung von Greentube, kann die Atmosphäre jedes einzelnen Hard Rock Casinos online wiedergespiegelt werden. Dies ermöglicht den Casino-Gästen künftig das gesamte Angebot ihres Lieblings-Casinos online – auch auf jedem mobilen Endgerät – nutzen und sämtliche Casinos der Gruppe auch virtuell besuchen zu können. Durch die Multi-Channel-Verfügbarkeit eröffnen sich für den Betreiber völlig neue und individuelle Marketing- und Kundenbindungsmöglichkeiten.Greentube ist mit dieser interaktiven Marketing- und Spieleplattformlösung, die von den Teams in New York, Wien und Vancouver zusammen entwickelt wurde, derzeit einer der innovativsten Anbieter in diesem Bereich. Die internationale Vermarktung soll noch in diesem Jahr beginnen.Bei Greentube handelt es sich um eine Tochter der erfolgreichen Novomatic-Gruppe. Novomatic ist hierbei sowohl im Bereich der klassischen Casino und Social Casino-Angebote tätig als auch im Bereich der Sportwetten. Einen Überblick über die verschiedenen Angebote von Online-Sportwett-Portalen findet ihr zum Beispiel auf Seiten wie Wettanbietererfahrungen.com „Kontinuierliche Kundenbindung ist für Casinobetreiber sehr wichtig“, so Kresimir Spajic, Senior Vice President Online Gaming, Hard Rock International und Seminole Gaming. „Unser Ziel ist es, ein einzigartiges Spielerlebnis zu schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass mit der Lösung von Greentube Pro das On- und Offline-Casino-Erlebnis, das die Marken Hard Rock und Seminole bieten, bestmöglich vereint wird.“Mag. Thomas Graf, Technologievorstand von Novomatic und Greentube-CEO, ergänzt: „Mit diesem Deal übernimmt Greentube die führende Rolle im Bereich Social Casino Gaming für amerikanische Resort Casinos und setzt sich damit gegen die globale und vor allem US-Konkurrenz durch.“Die Hard Rock International-Gruppe ist Eigentum des Seminole Stammes (Indianerstamm) aus Florida und ist eine der weltweit bekanntesten Marken mit Standorten in 75 Ländern. Zur Gruppe gehören 180 Cafés, 24 Hotels und elf Casinos weltweit. Zusätzlich betreibt Seminole Gaming sechs Casinos in Florida.