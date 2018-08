Die größten Online Casinos der Welt

Wir präsentieren die größten Online Casinos der Welt. In dieser News findet ihr alle Infos.

Der weltweite Online-Glücksspielmarkt soll in in den nächsten drei Jahren von 47,11 Milliarden Dollar im Jahr 2017 auf etwa 59,79 Milliarden Dollar im Jahr 2020 steigen. Neben vielen kleineren Glücksspiel-Anbietern (zum Beispiel, energy casino ) wird der Markt von einigen großen Online-Glücksspielunternehmen dominiert. Dieser Artikel betrachtet die größten Anbieter von Online-Glücksspielen auf dem globalen Markt und gibt eine Übersicht über deren Entwicklungen.Im Jahr 1997 gegründet, betreibt 888 Holdings eine Reihe von Online-Marken wie Casino, Poker, Bingo, Sportwetten und soziale und mobile Gaming-Plattformen. Die Casino Beteiligungen von 888 Holdings umfassen 888 Casino, 888 Spiele, 888 Casino Live und 777 Casino. Der Gesamtumsatz von 888 Holding betrug im Jahr 2017 540 Millionen US-Dollar. 60% der Einahmen von 888 Holdings stammen aus Business-to-Consumer (B2C) Operationen. Sportwetten erzielen anteilig 18%, Poker 16% und Bingo 8% der gesamten B2C-Einnahmen von 888 Holdings. Im Business-to-Business-Bereich 10% des Umsatzes ein. Dieses betreibt die Firma Dragonfish als B2B Division von 888. Dragonfish biete Online-Gaming-Lösungen mit über 300 Spielen, Poker- und Bingoplattformen, mobile Optimierungslösungen und Multi-Channel-Casino-Marketing sowie operative Support-Services und E-Payment-Lösungen an. Durch die etwa 25 Millionen registrierten Nutzern zählt 888 Holding zu einem der weltweit größten Betreiber im Bereich Onlineglücksspiele.William Hill wurde 1934 gegründet und bietet neben Online-Sportwetten auch Online-Casinospiele, Geschicklichkeitsspiele, Online Bingo und Onlinepoker an. Die Unternehmensführung wechselte seit der Gründung mehrmals: Im Jahr 1971 wurde William Hill zuerst von Sears Holdings, dann Grand Metropolitan im Jahr 1988, gefolgt von Brent Walker im Jahr 1989 erworben. 1997 machte die berühmte japanische Investmentbank Nomura ein Angebot von 936 Millionen Dollar für das Unternehmen, nachdem Brent Walker unter einem Berg von 1,74 Milliarden Dollar Schulden zusammengebrochen war. Letztendlich ging William Hill für 1,1 Milliarden Dollar an CVC Capital Partners und Cinven. Heute besitzt William Hill rund 2.300 lizenzierte Wettbüros in Großbritannien, Irland und der Isle of Man sowie Online Casinos, Online Bingo oder Online Poker. Der Marktwert von William Hill liegt bei 2 Milliarden Pfund.Im Jahr 1988 als Ergebnis einer Fusion von drei irischen Buchmachern gegründet, wuchs Paddy Power von 30 Wettshops in Irland auf heute über 500 Wettbüros in Irland und Großbritannien. Paddy Power stieg schnell auf in der Online-Sportwetten-Szene und startete eine Reihe von Online-Glücksspiel-, Poker-, Bingo- und Sportwetten-Websites, um seine globale Reichweite zu erweitern. Vorreiter war Paddy Power auch im Bereich der mobilen Online-Glücksspiele: 2010 wurde seine erste iPhone-App im Apple App Store eingeführt, weit vor dem Rest der Branche. Es folgten iPad- und Android-Apps und die Expansion von Paddy Power Betfair in globale Märkte einschließlich Australien und den USA. Heute betreibt das Unternehmen eine Reihe von Websites, darunter paddypower.com, paddypowerpoker.com, paddypowercasino.com, eine Live-Casino-Website bei casino.paddypower.com, Live-Bingo bei bingo.paddypower.com und paddypowergames.com. Im Jahr 2016 wurde der Wert des Unternehmens durch die Fusion mit dem britischen Glücksspielriesen Betfair auf über 8 Milliarden US-Dollar geschätzt.